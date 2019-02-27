Будет золотая медаль? Во сколько, где и почему стоит смотреть выступление Полторанина на «коронке» на ЧМ-2019

Источник: Reuters

Мировое первенство в этом году принимает австрийский Зеефельд. В рамках ЧМ уже была разыграна едва ли не половина комплектов медалей. К сожалению, казахстанская сборная остается пока без наград. Единственным, с кем можно связывать надежды на подиум, как обычно является Полторанин.

Для него самого крайне важно «выстрелить» в Австрии. Лыжник болезненно переживал неудачу на Олимпиаде-2018. Алексей, как и весь Казахстан, рассчитывал на олимпийскую медаль в масс-старте на 50 километров. Однако не получилось.

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И триумф в Зеефельде нужен. Он положительно скажется на самоутверждении, на уверенности в своих силах. Да и вообще, войти в тройку лучших на чемпионате мира престижно, круто. Особенно для Казахстана. Это в Норвегии видимо уже не золотые медали воспринимаются поражением и неудачей. Нам же «бронза» будет со вкусом золота.

К слову, Полторанин дважды поднимался на подиум ЧМ. Случилось это в далеком 2013 году. В паре с Николаем Чеботько он завоевал третье место в командном спринте. Там же, в Валь-ди-Фьемме, Алексей финишировал третьим на дистанции 50 километров классическим ходом. В общем, медальный опыт есть.

Самые высокие шансы у Полторанина проявить себя в Зеефельде — это дистанция 15 километров «классикой». Именно на ней он себя прекрасно чувствует и проявляет весь свой потенциал. Так сказать, его дистанция. И сегодня отличная возможность вновь это доказать.

В Австрии держится отличная погода. Солнечно, в меру прохладно, проблем со снегом не возникало. Лыжи у Полторанина скользят просто шикарно. Качественная работа сервисменов была видна на «генеральной репетиции» к сегодняшнему забегу.

В скиатлоне, где первые 15 километров преодолеваются «классикой», Полторанин, не загоняя себя на максимальные обороты, спокойно держался в главной группе. К промежуточному финишу он добежал седьмым, незначительно уступая лидеру гонки. Было заметно, что с готовностью, ровно как и с мотивацией, у него все в порядке.

И можно рассчитывать на то, что сегодня казахстанец явно будет биться за медаль. Основная опасность для него будет исходить, конечно же, от норвежцев. Признанные мировые лидеры выставили на старт Мартина Сундбю, Шура Рете, Дидрика Тонсета и Эмиля Иверсена. Наверняка в борьбу вклинятся россияне Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Александр Большунов, являющийся специалистом в «классике».

Еще одним профи по прохождению дистанции классическим ходом является финн Ийво Нисканен. К тому же и без того грозный старт-лист дополняется швейцарцем Дарио Колоньей. Традиционно сильны французы во главе с Морисом Монифика, итальянцы (один из лидеров Франческо Де Фабиани), шведы. Также можно занести в список канадцев Джеймса Хилла с острым финишем и Алекса Харви. Всего на старт выйдут 93 лыжника. В составе сборной Казахстана также выступят Олжас Климин, Денис Волотка и Виталий Пухкало.

Полторанин трижды выступал на этой дистанции в рамках чемпионата мира. Лучший результат он показал в 2017 году в Лахти. Тогда он финишировал на седьмом месте. В Осло (2011) Алексей показал 31 результат, а в чешском Либереце он был 16.

Казахстанские телеканалы не транслируют чемпионат мира. Поэтому лучше всего включить Eurosport. В полном объеме лыжные гонки комментирует Сергей Курдюков. Начало забега в 19:00 по времени Астаны.