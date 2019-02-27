Тренировка на этапе КМ по горнолыжному спорту в Сочи отменена из-за снега
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Первая официальная тренировка по скоростному спуску в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи отменена
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Первая официальная тренировка по скоростному спуску в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи отменена
Тренировка должна была пройти в среду, но не состоится
Этап Кубка мира в Сочи, в программу которого входят соревнования по скоростному спуску и супергиганту, пройдет