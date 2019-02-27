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12:44 (мск), источник: Р-Спорт

Тренировка на этапе КМ по горнолыжному спорту в Сочи отменена из-за снега

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Первая официальная тренировка по скоростному спуску в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи отменена из-за обильного снегопада на горнолыжном курорте «Роза Хутор», сообщается на официальном сайте Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС).

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Тренировка должна была пройти в среду, но не состоится из-за погодных условий. Службы курорта продолжат готовить трассу к следующей тренировке, намеченной на 28 февраля.

Этап Кубка мира в Сочи, в программу которого входят соревнования по скоростному спуску и супергиганту, пройдет 2—3 марта.

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