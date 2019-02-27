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18:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вылегжанин завершит карьеру после этапа Кубка мира в Осло

Российский лыжник Максим Вылегжанин сообщил, что планирует завершить карьеру после этапа Кубка мира в Осло.

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Источник: Reuters

Сейчас он выступает на чемпионате мира в Зефельде. Сегодня в «разделке» классическим стилем он занял 33-е место.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Выступить на этапе Кубка мира в Осло и закончить карьеру.

 — Значит, в Осло — ваш последний этап?

— Да. (Владимир Иванов).

36-летний Вылегжанин является трехкратным вице-чемпионом Олимпиады-2014 в Сочи. Также на его счету 1 золото, 3 сереба и 1 бронза чемпионата мира.

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