Вылегжанин завершит карьеру после этапа Кубка мира в Осло

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Сейчас он выступает на чемпионате мира в Зефельде. Сегодня в «разделке» классическим стилем он занял 33-е место.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Выступить на этапе Кубка мира в Осло и закончить карьеру.



— Значит, в Осло — ваш последний этап?

— Да. (Владимир Иванов).