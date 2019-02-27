Вылегжанин завершит карьеру после этапа Кубка мира в Осло
Российский лыжник Максим Вылегжанин сообщил, что планирует завершить карьеру после этапа Кубка мира в Осло.
Российский лыжник Максим Вылегжанин сообщил, что планирует завершить карьеру после этапа Кубка мира в Осло.
Сейчас он выступает на чемпионате мира в Зефельде. Сегодня в «разделке» классическим стилем он занял 33-е место.
— Какие у вас дальнейшие планы?
— Выступить на этапе Кубка мира в Осло и закончить карьеру.
— Значит, в Осло — ваш последний этап?
— Да. (Владимир Иванов).
36-летний Вылегжанин является трехкратным