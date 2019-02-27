Австрийская полиция снимает лыжников прямо с трассы. Дичь в Зефельде

Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил в своем «Твиттере», что полиция провела обыски в отелях Зефельда и немецкого Эрфурта. Следственные органы проверяли спортсменов на предмет использования запрещенных методов. Акция была организована немецкой и австрийской полицией, ее целью являлось раскрытие международной допинговой сети. В девяти домах проводились обыски, в ходе которых были арестованы два человека, один из которых является спортивным врачом.

Позже полиция официально подтвердила AP, что арестованы пятеро спортсменов — по два из Австрии и Эстонии и один из Казахстана.

Примечательно, что на старт сегодняшней индивидуальной гонки не вышли эстонец Андрус Веерпалу (сын знаменитого Андерса Веерпалу), австриец Макс Хауке и представитель Казахстана Алексей Полторанин. Последний считался одним из претендентов на медали.

Официального подтверждения, что снятие гонщиков связано именно с допинговым рейдом, пока не было, но совпадение слишком точное, чтобы быть случайностью. При этом в отеле, где живут сборные России по лыжным гонкам и по двоеборью, обысков, по информации «СЭ», не проводилось.

Биатлонистов уже обыскивали

Это далеко не единственный обыск полиции Австрии, связанный с проведением крупных спортивных соревнований. В декабре этого года, накануне старта этапа Кубка мира в Хохфильцене, полиция нагрянула в расположение сборной России по биатлону. Речь шла о возможных нарушениях, которые были допущены во время чемпионата мира 2017 года. Полицейские предъявили официальные обвинения целому списку спортсменов, тренеров и специалистов, которые участвовали в том чемпионате. Им предложили дать официальные объяснения. Отдельно наведались к Антону Шипулину, который в тот момент проводил сбор в другом месте.

Позже, когда наши биатлонисты прибегли к помощи дипломатов из посольства, ситуация сошла на «нет». Объяснения были предоставлены, но выезд из страны спортсменам не запретили и никаких конкретных обвинений не предъявили. Тем не менее, полицейский рейд, возможно, спровоцировал Шипулина к решению о завершении карьеры.

Что грозит спортсменам

Перед чемпионатом мира 2017 года по биатлону австрийская полиция провела обыски в гостиничных номерах, в которых жили тренеры и спортсмены сборной Казахстана, и изъяла множество медицинских препаратов. Казахстанские спортсмены провели в полиции много часов, у них было взяты допинг-тесты, но все они дали отрицательный результат. Поводом для обыска послужил инцидент во время этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве в январе 2017 года. Тогда в мусоре, который якобы был выброшен казахстанскими биатлонистами, были обнаружены шприцы, ампулы для инъекций, а также рукописные заметки, которые указывали на вероятное употребление допинга.

Год спустя в январе 2018-го во время этапа Кубка мира по биатлону в Антерсельве, в рамках дела, которое открыла австрийская полиция, итальянские правоохранительные органы провели еще один обыск в расположении сборной Казахстана и снова ничего не нашли.

Тем не менее, Международный союз биатлонистов открыл официальное разбирательство по данному делу. По его итогам IBU в ноябре временно отстранил от участия в соревнованиях девять казахстанских биатлонистов. В результате сборная Казахстана практически перестала существовать как боеспособная единица. В нарушении антидопинговых правил подозреваются Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина-Усанова, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Поткорытов.