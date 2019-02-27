Австрийская полиция снимает лыжников прямо с трассы. Дичь в Зефельде
Полиция Австрии провела обыски в отелях, где живут команды на чемпионате мира, и арестовала пятерых спортсменов по подозрению в использовании допинга.
Полиция Австрии провела обыски в отелях, где живут команды на чемпионате мира, и арестовала пятерых спортсменов по подозрению в использовании допинга.
Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил в своем «Твиттере», что полиция провела обыски в отелях Зефельда и немецкого Эрфурта. Следственные органы проверяли спортсменов на предмет использования запрещенных методов. Акция была организована немецкой и австрийской полицией, ее целью являлось раскрытие международной допинговой сети. В девяти домах проводились обыски, в ходе которых были арестованы два человека, один из которых является спортивным врачом.
Примечательно, что на старт сегодняшней индивидуальной гонки не вышли эстонец Андрус Веерпалу (сын знаменитого Андерса Веерпалу), австриец Макс Хауке и представитель Казахстана Алексей Полторанин. Последний считался одним из претендентов на медали.
Официального подтверждения, что снятие гонщиков связано именно с допинговым рейдом, пока не было, но совпадение слишком точное, чтобы быть случайностью. При этом в отеле, где живут сборные России по лыжным гонкам и по двоеборью, обысков, по информации «СЭ», не проводилось.
Это далеко не единственный обыск полиции Австрии, связанный с проведением крупных спортивных соревнований. В декабре этого года, накануне старта этапа Кубка мира в Хохфильцене, полиция нагрянула в расположение сборной России по биатлону. Речь шла о возможных нарушениях, которые были допущены во время чемпионата мира 2017 года. Полицейские предъявили официальные обвинения целому списку спортсменов, тренеров и специалистов, которые участвовали в том чемпионате. Им предложили дать официальные объяснения. Отдельно наведались к Антону Шипулину, который в тот момент проводил сбор в другом месте.
Позже, когда наши биатлонисты прибегли к помощи дипломатов из посольства, ситуация сошла на «нет». Объяснения были предоставлены, но выезд из страны спортсменам не запретили и никаких конкретных обвинений не предъявили. Тем не менее, полицейский рейд, возможно, спровоцировал Шипулина к решению о завершении карьеры.
Перед чемпионатом мира 2017 года по биатлону австрийская полиция провела обыски в гостиничных номерах, в которых жили тренеры и спортсмены сборной Казахстана, и изъяла множество медицинских препаратов. Казахстанские спортсмены провели в полиции много часов, у них было взяты
Тем не менее, Международный союз биатлонистов открыл официальное разбирательство по данному делу. По его итогам IBU в ноябре временно отстранил от участия в соревнованиях девять казахстанских биатлонистов. В результате сборная Казахстана практически перестала существовать как боеспособная единица. В нарушении антидопинговых правил подозреваются Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья
Примечательно, что биатлонистка Ольга Полторанина является супругой лыжника Алексея Полторанина. Полторанин — очень титулованный спортсмен, двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2013 года и многократный призер этапов Кубка мира. На чемпионате мира в Зефельде он занял 11-е место в скиатлоне, а накануне на этапе Кубка мира в Конье стал четвертым в гонке на 15 км классическим стилем.