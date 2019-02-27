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18:40 (мск), источник: Р-Спорт

Ларьков: хотел добавить по ходу гонки, но ноги уже не смогли

ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 27 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российский лыжник Андрей Ларьков заявил, что хотел прибавить в скорости по ходу индивидуальной гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, но ему не хватило физических кондиций.

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Источник: Р-Спорт

Ларьков в среду финишировал в шаге от призового пьедестала, заняв четвертое место.

«Пока даже не осознал, обидно мне или нет. До призовых мест чуть не хватило, но при том количестве лидеров, которое сегодня есть в классике, считаю, что как готов, так и пробежал. Передо мной в минуте был Саша Бессмертных, меня вели по нему и по Ийво Нисканену, было большое желание добавить, но ноги уже не смогли. Как начал с одной скоростью, так и закончил: добавить по такой трассе просто не получилось», — сказал Ларьков журналистам.

«Трасса сегодня была не то, что мягкой, ее считайте вообще не было, до такой степени все разбилось. Не наша трасса, одним словом — идешь и проваливаешься. В команде у нас все высокорослые, поэтому пришлось особенно тяжело. Не разговаривал еще с ребятами на эту тему, но, думаю, они скажут то же самое. Вчера после соревнований мы ходили на трассу кататься, она была потверже. Насколько знаю, перед женской гонкой ее солили», — добавил россиянин.

В пятницу в Зеефельде состоится мужская эстафета 4 по 10 км.

«Насчет эстафеты в команде пока никаких разговоров не было, мы настраивались на сегодняшнюю гонку. Конкуренция у нас сами видите — наимощнейшая. Себя я настраиваю на этап классикой, хотя раньше мне больше нравились коньковые гонки. Сервис у нас очень хороший, особенно удачно получается готовить лыжи как раз под классический ход. Не буду говорить о других, но у меня лыжи сегодня просто летели. Но это уж тренеры должны решить, кто из нас побежит, а кто поедет домой», — заключил Ларьков.

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