Ларьков: хотел добавить по ходу гонки, но ноги уже не смогли

Источник: Р-Спорт

Ларьков в среду финишировал в шаге от призового пьедестала, заняв четвертое место.

«Пока даже не осознал, обидно мне или нет. До призовых мест чуть не хватило, но при том количестве лидеров, которое сегодня есть в классике, считаю, что как готов, так и пробежал. Передо мной в минуте был Саша Бессмертных, меня вели по нему и по Ийво Нисканену, было большое желание добавить, но ноги уже не смогли. Как начал с одной скоростью, так и закончил: добавить по такой трассе просто не получилось», — сказал Ларьков журналистам.

«Трасса сегодня была не то, что мягкой, ее считайте вообще не было, до такой степени все разбилось. Не наша трасса, одним словом — идешь и проваливаешься. В команде у нас все высокорослые, поэтому пришлось особенно тяжело. Не разговаривал еще с ребятами на эту тему, но, думаю, они скажут то же самое. Вчера после соревнований мы ходили на трассу кататься, она была потверже. Насколько знаю, перед женской гонкой ее солили», — добавил россиянин.

В пятницу в Зеефельде состоится мужская эстафета 4 по 10 км.