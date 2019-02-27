Русский лыжник был в минуте от золота ЧМ, но проиграл на финише норвежскому астматику. Мы прокляты?
Это была не гонка, а пляжная прогулка по сугробам.
Это была не гонка, а пляжная прогулка по сугробам.
Перед стартом ЧМ президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе говорила, что ее, в принципе, устроит такой итог — 2 медали каждого достоинства. В первой части чемпионата медали мы брали исправно, но регулярно оставались без золота. Но в среду был
Выиграть хотел и сам Большунов. Его задолбали серебряные и бронзовые медальки. На своей коронной дистанции он рассчитывал победить. 10 дней назад ровно в такой же гонке в Италии он привез всем свыше 40 секунд, включая чемпиона мира в этом виде, двукратного олимпийского чемпиона Ийво Нисканена. Проблема заключалась только в одном: тогда был морозец, довольно твердая трасса, в Зефельде к 27 февраля весна вступила в права, а лыжный круг превратился в бассейн. Это и беспокоило. Сомнений в форме Большунова не было, но с его габаритами такая кашистая лыжня — это вообще не то, что нужно.
Сами посмотрите, в каком виде выходили на гонку, например, британцы. Элитные стриптизеры!
Большунов круто начал гонку. На всех отметках первой трети дистанции он был лучшим. Особенно радовало, что в
Уже на середине дистанции Тенсет шел в одни ноги с Большуновым. А за следующий километр он выиграл у россиянина 10 секунд. Стало понятно: Большунов встал. То ли лыжи у него перестали работать в этой воде, то ли он просто наелся, банально не рассчитал силы. Больше похоже, конечно, на первое. Дальше он стал отставать все больше и больше.
Но в тот же самый момент кайфовые новости начали поступать с более ранних отметок. На 5,6 км Александр Бессмертных, серебряный призер ОИ-2014 в эстафете, аж на 7 сек. улучшил время лидера сборной. В тот момент все основные конкуренты были еще дальше.
Все стали вести по отметкам Большунова. Поначалу он отрывался от Тенсета, но к 11,25 км между ними осталось всего 2 секунды. Наметилась отрицательная динамика. Но все быстро выдохнули. Тенсет просто встал на последних 2,5 км. Бензин закончился. Нисканену он умудрился проиграть почти 20 сек. только за финишный отрезок. Показалось, что хитрый финн снова всех уделает в классике…
Но нет. После финиша Бессмертных, который выиграл у Ийво почти 18 секунд, стало окончательно понятно, что не финн так классно накатал, а Тенсет сдулся. И почти целую минуту мы все верили, что Александр Бессмертных принесет первое золото России! Но по следам Бессмертных шел многократный победитель Кубка мира, норвежский ветеран Мартин Йонсруд Сундбю. На первых 7,5 км он держался чуть в тени, но под финиш так втопил, что начал подниматься по протоколу. На 13 км от преимущества Бессмертных оставалось чуть более секунды…
В итоге же норвежец дожал, выстрадал свою первую личную золотую медаль ЧМ. До этого он побеждал только в эстафетах. Сундбю уже стал великим, выиграв в двух разных эстафетах на ОИ-2018 вместе с Йоханнесом Клэбо. Но многие его не любят. Он тот самый норвежский астматик. Ему даже пришлось отбывать дисквалификацию за злоупотребление препаратом от астмы. Но о России и наших спортсменах он всегда отзывался в комплиментарных тонах. В этом сезоне Сундбю не раз восхищался Большуновым. Поэтому от его победы нет негатива. Окончательно он растопил своих хейтеров слезами на финише.
Бессмертных поменял свое 4-е место двухлетней давности на серебро. Это круто. Саша молодец! Большунову теперь предстоит реабилитироваться в эстафете. Она состоится в пятницу. Наш предпоследний реальный шанс выиграть золото, только надо будет вовремя сбежать от Клэбо.
Пока же чемпионат в Зефельде троллит нас. Мы готовы, мы круты, сильны, но всякий раз не хватает
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Зефельд (Австрия)
Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Классический стиль
1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 38.22,6
2. Александр Бессмертных (Россия) — отставание 2,9
3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 20,4
4. Андрей Ларьков (Россия) — 22,8…
8. Александр Большунов (Россия) — 58,5…
33. Максим Вылегжанин (Россия) — 2.50,0.