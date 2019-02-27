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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

«У нас был один допинг-тест». Казахстанский лыжник прокомментировал невыход Полторанина на старт на ЧМ в Австрии

Казахстанский лыжник Денис Волотка заявил, что узнал о невыходе лидера команды Алексея Полторанина на старт гонки на чемпионате мира в Австрии уже после того, как финишировал сам.

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Сегодня, 27 февраля, Полторанин должен был выступить на своей коронной дистанции — индивидуальной гонке на 15 километров, но не вышел на старт.

Волотка также отметил, что участники ЧМ сдавали один раз тест на употребление допинга.

«Узнал о том, что Алексей не стартовал, только после финиша. Вообще не в курсе был. В отеле Алексей живет всегда в отдельном номере, поскольку готовится к соревнованиям по своей личной программе, так что там я его не видел.

У нас был один допинг-тест перед индивидуальной дисциплиной — и все. Больше ни тестов, ни разговоров на эту тему вообще не было, — рассказал Волотка РИА Новости.

Напомним, по неофициальным данным, Полторанин и еще ряд спортсменов из других стран арестованы полицией Австрии в связи с нарушением антидопингового законодательства. Официальной информации пока нет.

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