Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит1
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард2
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив3
Сочи0
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг1
Салават Юлаев4
Хоккей. НХЛ
28.02
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Джерси Дэвилз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
28.02
Колорадо Эвеланш
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
Все события
Фоторепортажи
9Бессмертных взял серебро на ЧМ
7Тренер. Главные кадры карьеры Сергея Семака
19:38 (мск), источник: ТАСС

WADA подтвердило, что аресты лыжников в Австрии проводились при содействии агентства

ТАСС, 27 февраля. Всемирное антидопинговое агентсво (WADA) заявило, что аресты лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, во время чемпионата мира в Австрии производились при содействии отдела разведки и расследований агентства. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Наверх

В среду журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что полиция проводит рейд в Зефельде, где в эти дни проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта, из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Позднее в СМИ появилась информация о задержании девятерых лыжников из разных стран. Представители сборной России, включая тренера Маркуса Крамера, сообщили ТАСС, что полиция не посещала штаб российской команды.

«WADA подтверждает, что поддерживает тесную связь с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами, которые полиция проводила сегодня в Австрии и Германии, — говорится в сообщении пресс-службы. — Эти рейды были частью более масштабной полицейской операции, нацеленной на преступников из ряда европейских стран. Департамент разведки и расследований WADA предоставлял информацию и другую помощь властям в ходе их операций. Это сотрудничество последовало за расследованием WADA деятельности Международного союза биатлонистов (IBU), которое в прошлом году привело к возбуждению уголовного расследования полицией в Австрии и Норвегии».

Полиция Австрии 10 апреля 2018 года провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге с целью проверить причастность на тот момент действующего президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Реш в участии в коррупционных схемах, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. На время разбирательства Бессеберг и Реш покинули свои должности в IBU.

7 сентября прошлого года главой IBU стал швед Оле Далин. Бессеберг, руководивший организацией со дня ее образования в 1993 году, не стал переизбираться и досрочно оставил свой пост из-за скандала. Расследование дела продолжается.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.

 Родители фигуристов рассказали, как дети попали в группу Тутберидзе
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Русский лыжник был в минуте от золота ЧМ, но проиграл астматику
Жестокий выбор: Медведева — в сборной, Туктамышева — мимо ЧМ
Австрийская полиция снимает лыжников прямо с трассы ЧМ
С Медведевой и Загитовой: кто выступит на чемпионате мира (фото)
10 событий, которые сделают весну РПЛ идеальной
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»
Вяльбе: Мне горестно, это рок. Не знаю, что делать с норвежцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь