Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит1
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард2
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив3
Сочи0
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг1
Салават Юлаев4
Хоккей. НХЛ
28.02
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Джерси Дэвилз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
28.02
Колорадо Эвеланш
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
Все события
Фоторепортажи
9Бессмертных взял серебро на ЧМ
7Тренер. Главные кадры карьеры Сергея Семака
19:40 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Бессмертных считает серебро ЧМ главным достижением в карьере

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Бессмертных считает серебро в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате мира в Зефельде главным достижением в карьере. Об этом он заявил журналистам после окончания соревнований.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

32-летний Бессмертных уступил золото норвежцу Мартину Сундбю, их разделили менее трех секунд. Российский лыжник является серебряным призером Игр в Сочи и чемпионата мира 2017 года в эстафете.

«Сегодня во время прохождения дистанции я думал о том, что буду на пьедестале, — сказал Бессмертных. — Кто знает, быть может, это моя последняя в карьере гонка на 15 километров классическим стилем на чемпионате мира. И я рад, что попал на пьедестал, личная медаль для меня является самым большим достижением в карьере за последние десять лет», — сказал Бессмертных.

«Обычно медаль я завоевывал в эстафетах, на Кубках мира. Понятно, что есть серебро в эстафете на Олимпиаде в Сочи, но обидно, когда нет личной медали», — добавил он.

При этом спортсмен сожалеет, что ему не удалось завоевать золотую награду. «Мартин очень сильно добавил на финише. Насколько мне известно, на финишной части он отыграл у меня 14 секунд», — отметил он.

«Но если бы перед стартом мне сказали, что я попаду на пьедестал, то посчитал бы такой результат суперским. А сейчас понимаю, что нас отделили всего две секунды, поэтому чувство двоякое. Два года на этой дистанции я был четвертым, и когда ты стоишь рядом с пьедесталом, то это обидно, а когда на нем — совсем другое чувство», — заметил он.

 Родители фигуристов рассказали, как дети попали в группу Тутберидзе
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Русский лыжник был в минуте от золота ЧМ, но проиграл астматику
Жестокий выбор: Медведева — в сборной, Туктамышева — мимо ЧМ
Австрийская полиция снимает лыжников прямо с трассы ЧМ
С Медведевой и Загитовой: кто выступит на чемпионате мира (фото)
10 событий, которые сделают весну РПЛ идеальной
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»
Вяльбе: Мне горестно, это рок. Не знаю, что делать с норвежцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь