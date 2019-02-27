Лыжник Бессмертных считает серебро ЧМ главным достижением в карьере

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32-летний Бессмертных уступил золото норвежцу Мартину Сундбю, их разделили менее трех секунд. Российский лыжник является серебряным призером Игр в Сочи и чемпионата мира 2017 года в эстафете.

«Сегодня во время прохождения дистанции я думал о том, что буду на пьедестале, — сказал Бессмертных. — Кто знает, быть может, это моя последняя в карьере гонка на 15 километров классическим стилем на чемпионате мира. И я рад, что попал на пьедестал, личная медаль для меня является самым большим достижением в карьере за последние десять лет», — сказал Бессмертных.

«Обычно медаль я завоевывал в эстафетах, на Кубках мира. Понятно, что есть серебро в эстафете на Олимпиаде в Сочи, но обидно, когда нет личной медали», — добавил он.

При этом спортсмен сожалеет, что ему не удалось завоевать золотую награду. «Мартин очень сильно добавил на финише. Насколько мне известно, на финишной части он отыграл у меня 14 секунд», — отметил он.