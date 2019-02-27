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21:09 (мск), источник: ТАСС

Норвежка Лундбю выиграла в прыжках на лыжах с трамплина на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Норвежка Марен Лундбю заняла первое место в женских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

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Спортсменка набрала 259,6 очка, второй стала немка Катарина Альтхаус (259,1), третьей — австрийка Даниэла Ирашко-Штольц (247,6).

Россиянка Анна Шпынева заняла 12-е место (221,4), Софья Тихонова стала 20-й (209,6), Лилия Яковлева — 21-й (208,7).

24-летняя Лундбю, являющаяся победительницей Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, завоевала первую золотую медаль чемпионата мира в карьере. В общекомандном зачете норвежки лидируют, имея 16 медалей (8 золотых, 3 серебряные, 5 бронзовых). Сборная России занимает четвертое место с пятью медалями (0−3−2).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.

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