Норвежка Лундбю выиграла в прыжках на лыжах с трамплина на ЧМ

Норвежка Лундбю выиграла в прыжках на лыжах с трамплина на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Норвежка Марен Лундбю заняла первое место в женских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.