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21:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Как казахстанских биатлонистов». Тренер Полторанина рассказал детали инцидента на ЧМ в Австрии

Лидер сборной Казахстана Алексей Полторанин был действительно снят с гонки на чемпионате мира в Австрии полицией ВАДА. Об этом сообщает Vksport.kz со ссылкой на тренера спортсмена Алексея Наконечного, который рассказал подробности произошедшего.

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Напомним, сегодня Полторанин не вышел на старт своей коронной дистанции, где должен был бороться за медаль — индивидуальной гонки на 15 километров. Затем появились сообщения, что казахстанец арестован австрийской полицией, а нарушение антидопинговых правил.

«Он сидел и пил чай в комнате, пришла полиция ВАДА и отстранила от гонки. Не знаю причин, но какие хорошие лыжи ему подготовили, и форма была идеальная. Очень обидно. Как казахстанских биатлонистов», — сказал Наконечный.

Ранее сообщалось, что были арестованы девять человек, пять из них — спортсмены. Это два австрийца, два эстонца и один казахстанец. По данным СМИ, помимо Полторанина, арестованы также эстонский лыжник Андрус Веерпалу и австриец Макс Хауке.

Стоит отметить, что помимо Полторанина, Веерпалу и Хауке на старт мужской 15-километровой гонки классическим стилем также не вышли австриец Доминик Балдауф и Карел Таммъярв.

Отмечается, что аресты проведены в рамках акции немецкой и австрийской полиции, целью которой является раскрытие международной допинговой сети. Всего были задержаны девять человек, в число которых вошли пять спортсменов.

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