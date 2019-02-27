Александр Бессмертных: Понимаю, что в эстафете от нас ждут победы

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Иванов из Зефельда

Чемпионат мира. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 38.22,6

2. Александр Бессмертных (Россия) — 2,9

3. Иво Нисканен (Финляндия) — 20,4

4. Андрей Ларьков (Россия) — 22,8

5. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 24,3

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 33,9…

8. Александр Большунов (Россия) — 58,5…

33. Максим Вылегжанин (Россия) — 2.50,0.

— Рад, что у Сундбю, наконец, получилось, выиграть личное золото, — кивнул россиянин на норвежца. — А за себя немного расстроен. На дистанции я боролся с собой, а не с Сундбю. Бежал впереди и информация по Мартину мне вообще не поступала до конца гонки.

— Андрей Ларьков сказал, что крупным парням сегодня было очень тяжело. Пришлось довести себя до предела, чтобы выжить в такой жаре?

— Пришлось. Гонка далась очень тяжело. Реально было жарко. Я из Сибири и не привык бегать в плюс 15 на лыжах. Я в принципе люблю двигаться по жесткой структуре, а тут была каша. Последний подъем дался особенно непросто.

— Некоторые норвежцы бежали в обрезанных комбинезонах. Кто-то вообще в одном бибе. Не было желания убрать хотя бы рукава?

— Обрезать комбинезон тоже нехорошо. Мне же дальше еще в нем выступать. Плюс есть моральные аспекты. Не могу же я обрезать спонсоров. Это будет некрасиво.

— Был момент с 10 по 12 км, когда вы просели относительно других. Потом снова прибавили. Что случилось?

— Возможно, тот отрезок был более мягким и лыжи ехали чуть похуже. Тут не поймешь, где проигрываешь, а где выигрываешь — трасса была очень неоднородной.

— Если бы шли по графику Сундбю, реально ли было бы отыграть эти 3 секунды?

— Двоякий вопрос. Мне сказали, что Мартин именно на финишной части отыграл у меня 14 секунд. Я бы столько не отыграл — и так шел на пределе. Вообще говорить, что если бы знал время, то выиграл бы — это бред. Если мог прибавить, почему же не сделал этого? Я добавить уже не мог.

— История с дисквалификацией Сундбю как-то отразилась на вашем отношении к нему?

— Никак к этому не отношусь. Я и наша команда тоже побывали в тяжелой ситуации, даже говорить про это ничего не хочу. На старте никто не думает, был дисквалифицирован спортсмен или нет. Все борются за победу. Я искренне рад за Мартина.

Это классика Это самое большое достижение в моей карьере

— Если бы перед стартом сказали про серебро, были бы довольны?

— Наверное, да.

— А теперь?

— А сейчас понимаю, что до золота не хватило 2,9 — и какие-то двоякие чувства. Но в Лахти-2017 я на этой дистанции был четвертым. Это было еще хуже.

— Тогда после финиша вы сказали, что очень злы на себя.

— Сегодня я бежал и думал, что по-любому встану на пьедестал. Неважно на какое место. Просто буду там, и все. Кто знает, может, это последняя классическая пятнашка в моей карьере на чемпионатах мира. Поэтому рад, что с медалью. Это самое большое достижение в моей карьере. Да, были призовые места в эстафетах, но было обидно, что личных до сегодняшнего дня не было.

— Перед стартом все говорили, что главный фаворит на этой дистанции — Александр Большунов.

— Да, но меня это ничуть не смущало. На меня вообще редко кто когда-либо ставил, и это ничуть не угнетает. Я ухожу и делаю свое дело. Сегодня на меня тоже особых надежд не возлагали, но, главное, что я в себя верил. И еще куча людей.

Когда в прошлом году попал под отстранение, многие люди, с которыми общаюсь дома, просто перестали смотреть лыжи. И я понимаю, что мое участие здесь важно для Кузбасса — многие жители наверняка смотрели гонку и переживали за меня. Это очень приятно.

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Растёт скорость, время отталкивания ногой от снега сокращается. Кажется не куда не деться. Но если сокращать дистанции а не увеличивать их то классика в моём понимании закончится. Мужская эстафета 4*7,5км. А вы что думаете? #лыжныегонки#классика</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bessm1986/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alexandr Bessmertnykh</a> (@bessm1986) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-04T17:20:41+00:00">4 Фев 2019 в 9:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кузбасс гуляет!

— Вы, наверное, самый быстрый президент (Бессмертных — руководитель Федерации лыжных гонок Кузбасса. — Прим. «СЭ»).

— Ларьков после финиша уже сказал, что я первый президент федерации, который попал на пьедестал чемпионат мира. Обидно, что он стал четверым. С одной стороны, у него все впереди. Но с другой, я понимаю, что в спорте тяжело загадывать. Никто не знает, что будет через два года. Надо жить сегодняшним днем и брать все что можно сразу.

— Как в регионах с лыжными гонками?

— Надо развивать. Это моя отдушина, мое хобби. Идей и планов о развитии очень много. В Кузбассе много мест, где можно их реализовать. И я знаю, чем буду заниматься через пару лет. Уже занимаюсь, и это приносит удовольствие. Рад, что у нас появляются дети, которые через несколько лет могут сменить меня в сборной. Есть проблема, что после девятого класса все начинают разбредаться по разным областям, поскольку поддержки в области не хватает. Это печально, и с этим нужно работать. Тренеры работают, дети есть, хочется, чтобы они продолжали развиваться в регионе.

— Елена Вяльбе как президент президенту советы дает?

— На эту тему не говорили. Да и она занимается общей стратегией развития лыж в России, а я хочу развивать их именно в нашем регионе.

— Вы всю зиму в разъездах. Как это сочетается с работой в регионе?

— Есть люди, которые меня поддерживают и очень помогают. Что-то сдвигается в лучшую сторону.

— Какая судьба у знаменитого стадиона в Кемерово, который из-за строительства школы перекрыли забором? Вы же подняли тревогу в соцсетях.

— Я уже делал пост — все в итоге сделали по уму, школу открыли, все классно. Но резонанс тогда был создан хороший. Сейчас соцсети — вообще важные инструменты. Я не самый популярный в Кемерово в этом плане, но свой вес тоже имею.

— Если сегодня было бы золото, Кузбасс гулял бы?

— Да он и так гуляет!

Буду в недоумении, если меня не поставят в эстафету

— Маркус Крамер пообещал, что Россия выиграет эстафету. Вы понимаете…

— Какой этап побежит Маркус Крамер (смеется)?

— Скорее, что вся страна ждет этой победы.

— Понимаю, конечно. Мы сделаем все зависящее. Никто не хочет довольствоваться пьедесталом, все хотят победы.

— Вы давно в эстафетной обойме. Согласны, что сейчас у России самая сильная команда за последние годы?

— Да. Не эстафетная, а вообще команда. Тяжело пробиться даже в четверку, чтобы попасть в заявку на гонку. Не говоря уже про эстафету. Сделаю в ней все от меня зависящее.

— Вы ведь точно ее побежите?

— Если после этого серебра меня не поставят в эстафету, я ни капли не обижусь, но буду в недоумении (смеется).

50 км с раздельного старта в Холменколлене были бы самой классной гонкой

— В Лахти вы говорили, что хотите развиваться в коньке.

— Сейчас не хочу. Великий спортсмен Николай Зимятов сказал мне: «Саня, что тебе этот конек? Получается классика — вот и беги ее». Я прислушиваюсь к его словам. Надо брать свое на своем. Могу бежать конек, но не на уровне первой тройки. А выходить ради даже шестерки — это уже неинтересно. Это молодым спортсменам попасть в топ-30 может быть хорошей задачей, но меня такое уже не цепляет.

— О марафонах думаете? Полтинничек даблполингом — красота?

— Я планирую бегать марафоны, но не факт, что на руках. Для меня это некрасиво. Не думаю, что в России будет даблполинг, пока глобально не потеплеет. У нас коньком из-за холода бежать невозможно.

Для меня классика — это прокат, отталкивание, раздельные гонки. Посмотрите, что тут творилось на спринтах? Бежать еще 300 м, а все встали и стоят. Это уже не лыжи, а шоу. Самой классной гонкой мог бы стать полтинник в Холменколлене по кругу в 25 км с раздельного старта. Сундбю со мной согласится — это класс.

— Телезрители обалдеют смотреть. Это же для ценителей.