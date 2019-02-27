Александр Бессмертных: Понимаю, что в эстафете от нас ждут победы
32-летний спортсмен — о своем серебре в «разделке» на 15 км.
32-летний спортсмен — о своем серебре в «разделке» на 15 км.
Владимир Иванов из Зефельда
Чемпионат мира. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (К)
1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 38.22,6
2. Александр Бессмертных (Россия) — 2,9
3. Иво Нисканен (Финляндия) — 20,4
4. Андрей Ларьков (Россия) — 22,8
5. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 24,3
6. Дарио Колонья (Швейцария) — 33,9…
8. Александр Большунов (Россия) — 58,5…
33. Максим Вылегжанин (Россия) — 2.50,0.
— Рад, что у Сундбю, наконец, получилось, выиграть личное золото, — кивнул россиянин на норвежца. — А за себя немного расстроен. На дистанции я боролся с собой, а не с Сундбю. Бежал впереди и информация по Мартину мне вообще не поступала до конца гонки.
— Андрей Ларьков сказал, что крупным парням сегодня было очень тяжело. Пришлось довести себя до предела, чтобы выжить в такой жаре?
— Пришлось. Гонка далась очень тяжело. Реально было жарко. Я из Сибири и не привык бегать в плюс 15 на лыжах. Я в принципе люблю двигаться по жесткой структуре, а тут была каша. Последний подъем дался особенно непросто.
— Некоторые норвежцы бежали в обрезанных комбинезонах.
— Обрезать комбинезон тоже нехорошо. Мне же дальше еще в нем выступать. Плюс есть моральные аспекты. Не могу же я обрезать спонсоров. Это будет некрасиво.
— Был момент с 10 по 12 км, когда вы просели относительно других. Потом снова прибавили. Что случилось?
— Возможно, тот отрезок был более мягким и лыжи ехали чуть похуже. Тут не поймешь, где проигрываешь, а где выигрываешь — трасса была очень неоднородной.
— Если бы шли по графику Сундбю, реально ли было бы отыграть эти 3 секунды?
— Двоякий вопрос. Мне сказали, что Мартин именно на финишной части отыграл у меня 14 секунд. Я бы столько не отыграл — и так шел на пределе. Вообще говорить, что если бы знал время, то выиграл бы — это бред. Если мог прибавить, почему же не сделал этого? Я добавить уже не мог.
— История с дисквалификацией Сундбю
— Никак к этому не отношусь. Я и наша команда тоже побывали в тяжелой ситуации, даже говорить про это ничего не хочу. На старте никто не думает, был дисквалифицирован спортсмен или нет. Все борются за победу. Я искренне рад за Мартина.
— Если бы перед стартом сказали про серебро, были бы довольны?
— Наверное, да.
— А теперь?
— А сейчас понимаю, что до золота не хватило 2,9 — и
— Тогда после финиша вы сказали, что очень злы на себя.
— Сегодня я бежал и думал, что
— Перед стартом все говорили, что главный фаворит на этой дистанции — Александр Большунов.
— Да, но меня это ничуть не смущало. На меня вообще редко кто
Когда в прошлом году попал под отстранение, многие люди, с которыми общаюсь дома, просто перестали смотреть лыжи. И я понимаю, что мое участие здесь важно для Кузбасса — многие жители наверняка смотрели гонку и переживали за меня. Это очень приятно.
— Вы, наверное, самый быстрый президент (Бессмертных — руководитель Федерации лыжных гонок Кузбасса. — Прим. «СЭ»).
— Ларьков после финиша уже сказал, что я первый президент федерации, который попал на пьедестал чемпионат мира. Обидно, что он стал четверым. С одной стороны, у него все впереди. Но с другой, я понимаю, что в спорте тяжело загадывать. Никто не знает, что будет через два года. Надо жить сегодняшним днем и брать все что можно сразу.
— Как в регионах с лыжными гонками?
— Надо развивать. Это моя отдушина, мое хобби. Идей и планов о развитии очень много. В Кузбассе много мест, где можно их реализовать. И я знаю, чем буду заниматься через пару лет. Уже занимаюсь, и это приносит удовольствие. Рад, что у нас появляются дети, которые через несколько лет могут сменить меня в сборной. Есть проблема, что после девятого класса все начинают разбредаться по разным областям, поскольку поддержки в области не хватает. Это печально, и с этим нужно работать. Тренеры работают, дети есть, хочется, чтобы они продолжали развиваться в регионе.
— Елена Вяльбе как президент президенту советы дает?
— На эту тему не говорили. Да и она занимается общей стратегией развития лыж в России, а я хочу развивать их именно в нашем регионе.
— Вы всю зиму в разъездах. Как это сочетается с работой в регионе?
— Есть люди, которые меня поддерживают и очень помогают.
— Какая судьба у знаменитого стадиона в Кемерово, который
— Я уже делал пост — все в итоге сделали по уму, школу открыли, все классно. Но резонанс тогда был создан хороший. Сейчас соцсети — вообще важные инструменты. Я не самый популярный в Кемерово в этом плане, но свой вес тоже имею.
— Если сегодня было бы золото, Кузбасс гулял бы?
— Да он и так гуляет!
— Маркус Крамер пообещал, что Россия выиграет эстафету. Вы понимаете…
— Какой этап побежит Маркус Крамер (смеется)?
— Скорее, что вся страна ждет этой победы.
— Понимаю, конечно. Мы сделаем все зависящее. Никто не хочет довольствоваться пьедесталом, все хотят победы.
— Вы давно в эстафетной обойме. Согласны, что сейчас у России самая сильная команда за последние годы?
— Да. Не эстафетная, а вообще команда. Тяжело пробиться даже в четверку, чтобы попасть в заявку на гонку. Не говоря уже про эстафету. Сделаю в ней все от меня зависящее.
— Вы ведь точно ее побежите?
— Если после этого серебра меня не поставят в эстафету, я ни капли не обижусь, но буду в недоумении (смеется).
— В Лахти вы говорили, что хотите развиваться в коньке.
— Сейчас не хочу. Великий спортсмен Николай Зимятов сказал мне: «Саня, что тебе этот конек? Получается классика — вот и беги ее». Я прислушиваюсь к его словам. Надо брать свое на своем. Могу бежать конек, но не на уровне первой тройки. А выходить ради даже шестерки — это уже неинтересно. Это молодым спортсменам попасть в топ-30 может быть хорошей задачей, но меня такое уже не цепляет.
— О марафонах думаете? Полтинничек даблполингом — красота?
— Я планирую бегать марафоны, но не факт, что на руках. Для меня это некрасиво. Не думаю, что в России будет даблполинг, пока глобально не потеплеет. У нас коньком
Для меня классика — это прокат, отталкивание, раздельные гонки. Посмотрите, что тут творилось на спринтах? Бежать еще 300 м, а все встали и стоят. Это уже не лыжи, а шоу. Самой классной гонкой мог бы стать полтинник в Холменколлене по кругу в 25 км с раздельного старта. Сундбю со мной согласится — это класс.
— Телезрители обалдеют смотреть. Это же для ценителей.
— Зато все кардинально поменяется. И я не скажу, что лыжные гонки в России — это не для ценителей.