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11:21 (мск), источник: Sport24

Полиция застала лыжника за переливанием крови, крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019

Радует, что без наших.

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Полиция Австрии и Германии провела совместный антидопинговый рейд в Зеефельде. Да-да, там, где сейчас проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Есть улов. Аж девять человек, среди которых пять спортсменов — это лыжники из Австрии, Эстонии и Казахстана, а также два товарища, связанные с криминальной группировкой, и даже два врача.

Операция «Кровопускание»

Первые новости поступили от печально известного в России журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта.

«Полиция находится в Зефельде и в Эрфурте с утра. Ведутся скоординированные действия немецких и австрийских следственных органов. В центре внимания находятся команды из нескольких стран».

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Как он мечтал, чтобы снова поймали русских, но нет. Елена Вяльбе даже в гости полицаев позвала.

Операция под кодовым названием «Кровопускание» была проведена федеральным ведомством по уголовным делам Австрии, бюро по борьбе с организованной преступностью и таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена.

В австрийском полицейском ведомстве пояснили: «По запросу прокуратуры Мюнхена и прокуратуры Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны 9 человек и проведено 16 обысков».

На пресс-конференции, которая состоялась Инсбруке, имена задержанных не обнародовали, но СМИ уже их назвали. Среди подозреваемых два эстонца Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв, два австрийца Доминик Бальдлауф и Макс Хауке, а также казахстанский лыжник Алексей Полторанин, который несколько лет тренировался под руководством эстонских тренеров. Именно эти спортсмены после рейда полиции не вышли на старт мужской гонки на 15 км классикой.

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Комментариев по поводу отсутствия спортсменов на старте от них сами пока не было, но вот тренер Полторанина Алексей Наконечный объяснил редакции Vksport.kz, что подопечный не вышел на разделку из-за отстранения.

«Он сидел и пил чай в комнате, пришла полиция ВАДА и отстранила от гонки, Не знаю причин, но какие хорошие лыжи ему подготовили, и форма была идеальная. Очень обидно. Как казахстанских биатлонистов».

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Расследование продолжалось несколько месяцев, была раскрыта базирующаяся в Эрфурте криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Эта структура в течение нескольких лет поставляла спортсменам запрещенные медикаменты и помогала применять кровяной допинг атлетам из разных видов спорта по всему миру.

Один из арестованных лыжников делал себе переливание крови, когда к нему нагрянула полиция. Но кто это, пока неизвестно. Хотя, по данным австрийской газеты Krone Zeitung, Доминик Бальдауф и Макс Хауке, занявшие шестое место в командном спринте, якобы являются этими самыми подозреваемыми. Оба задержанных лыжника сборной Эстонии, кстати, жили отдельно от остальных членов делегации.

Прокуратура Мюнхена заявила, что поводом к расследованию послужил документальный фильм «Жадность до золота — путь в допинговую ловушку». В нем австрийский лыжник Йоханнес Дюр, которого в 2014 году поймали на допинге и дисквалифицировали, рассказал, что регулярно пользовался запрещенными процедурами вроде переливания крови и получал доступ к допинговым препаратам. Он сообщил имя врача, через которого полиция вышла на других спортсменов.

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Все началось с биатлонистов

Австрийская полиция уже не в первый раз напоминает о себе. Перед чемпионатом мира 2017 года сотрудники провели обыски в гостиничных номерах, где жила сборная Казахстана, и изъяли медицинские препараты. Поводом послужил инцидент, который случился в январе того же года на этапе Кубка мира в Антерсельве. Тогда были обнаружены различные ампулы, шприцы, рукописные заметки, выброшенные у заправки казахстанскими биатлонистами. Но после многочасовых проверок допинга в крови спортсменов не обнаружили.

В январе 2018-го полиция снова нагрянула к сборной Казахстана. Но обыск снова ничего не дал. Тем не менее Международный союз биатлонистов решил продолжить расследование по этому делу. И в этом сезоне казахстанские биатлонисты с трудом могут собрать состав на эстафеты после отстранения практически всех звезд команды во главе с Галиной Вишневской и Ольгой Полтораниной (женой Алексея).

WADA подтверждает, что поддерживает тесную связь с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами, которые полиция проводила сегодня в Австрии и Германии.
WADA

Обыски в Зефельде просто закономерное продолжение истории. О чем официально заявили в WADA.

«WADA подтверждает, что поддерживает тесную связь с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами, которые полиция проводила сегодня в Австрии и Германии, — говорится в сообщении пресс-службы. — Эти рейды были частью более масштабной полицейской операции, нацеленной на преступников из ряда европейских стран. Департамент разведки и расследований WADA предоставлял информацию и другую помощь властям в ходе их операций. Это сотрудничество последовало за расследованием WADA деятельности Международного союза биатлонистов (IBU), которое в прошлом году привело к возбуждению уголовного расследования полицией в Австрии и Норвегии».

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В декабре прошлого года, кстати, австрийские полицейские наведывались в гости к сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Поводом послужили подозрения в возможных нарушениях, которые были допущены во время чемпионата мира 2017 года.

Полицейские предъявили обвинения ряду спортсменов, тренеров и специалистов, которые участвовали в том чемпионате. Им предложили дать официальные объяснения. Правда, ситуация быстро утихла, после того как СБР обратился за помощью к посольству, а спортсмены дали объяснения. Кстати, именно после этой истории Антон Шипулин решил окончательно завязать с биатлоном.

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Светит ли лыжникам реальный срок?

Розыскные действия в Эрфурте были проведены силами 120 полицейских. В ходе операции была обнаружена подпольная допинг-лаборатория.

Максимально под стражей задержанные могут находиться 48 часов без предъявления обвинения. Новая информация о ходе расследования появится в ближайшие двое суток. Так пообещали полицейские.

Но очевидно, что ничего хорошего после этой истории не будет. Дело в том, что Австрия — одна из немногих стран, в которой нарушения антидопинговых правил регулируются уголовным кодексом.

Согласно австрийскому законодательству, незаконное использование допинг-препаратов карается лишением свободы сроком до 3 лет. Однако, в зависимости от размера выгоды, полученной путем мошенничества, срок наказания может быть и больше — до 10 лет.

Будет совсем печально, если гениальный лыжник, один из лучших атлетов в истории Казахстана Алексей Полторанин окажется впутан в эту историю и попадет в тюрьму. Верим, что его загребли по случайности.

Виктория Дмитриева

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