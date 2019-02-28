Полиция застала лыжника за переливанием крови, крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019

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Полиция Австрии и Германии провела совместный антидопинговый рейд в Зеефельде. Да-да, там, где сейчас проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Есть улов. Аж девять человек, среди которых пять спортсменов — это лыжники из Австрии, Эстонии и Казахстана, а также два товарища, связанные с криминальной группировкой, и даже два врача.

Операция «Кровопускание»

Первые новости поступили от печально известного в России журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта.

«Полиция находится в Зефельде и в Эрфурте с утра. Ведутся скоординированные действия немецких и австрийских следственных органов. В центре внимания находятся команды из нескольких стран».

Как он мечтал, чтобы снова поймали русских, но нет. Елена Вяльбе даже в гости полицаев позвала.

Операция под кодовым названием «Кровопускание» была проведена федеральным ведомством по уголовным делам Австрии, бюро по борьбе с организованной преступностью и таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена.

В австрийском полицейском ведомстве пояснили: «По запросу прокуратуры Мюнхена и прокуратуры Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны 9 человек и проведено 16 обысков».

На пресс-конференции, которая состоялась Инсбруке, имена задержанных не обнародовали, но СМИ уже их назвали. Среди подозреваемых два эстонца Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв, два австрийца Доминик Бальдлауф и Макс Хауке, а также казахстанский лыжник Алексей Полторанин, который несколько лет тренировался под руководством эстонских тренеров. Именно эти спортсмены после рейда полиции не вышли на старт мужской гонки на 15 км классикой.

Комментариев по поводу отсутствия спортсменов на старте от них сами пока не было, но вот тренер Полторанина Алексей Наконечный объяснил редакции Vksport.kz, что подопечный не вышел на разделку из-за отстранения.

«Он сидел и пил чай в комнате, пришла полиция ВАДА и отстранила от гонки, Не знаю причин, но какие хорошие лыжи ему подготовили, и форма была идеальная. Очень обидно. Как казахстанских биатлонистов».

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Расследование продолжалось несколько месяцев, была раскрыта базирующаяся в Эрфурте криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Эта структура в течение нескольких лет поставляла спортсменам запрещенные медикаменты и помогала применять кровяной допинг атлетам из разных видов спорта по всему миру.

Один из арестованных лыжников делал себе переливание крови, когда к нему нагрянула полиция. Но кто это, пока неизвестно. Хотя, по данным австрийской газеты Krone Zeitung, Доминик Бальдауф и Макс Хауке, занявшие шестое место в командном спринте, якобы являются этими самыми подозреваемыми. Оба задержанных лыжника сборной Эстонии, кстати, жили отдельно от остальных членов делегации.

Прокуратура Мюнхена заявила, что поводом к расследованию послужил документальный фильм «Жадность до золота — путь в допинговую ловушку». В нем австрийский лыжник Йоханнес Дюр, которого в 2014 году поймали на допинге и дисквалифицировали, рассказал, что регулярно пользовался запрещенными процедурами вроде переливания крови и получал доступ к допинговым препаратам. Он сообщил имя врача, через которого полиция вышла на других спортсменов.

Все началось с биатлонистов

Австрийская полиция уже не в первый раз напоминает о себе. Перед чемпионатом мира 2017 года сотрудники провели обыски в гостиничных номерах, где жила сборная Казахстана, и изъяли медицинские препараты. Поводом послужил инцидент, который случился в январе того же года на этапе Кубка мира в Антерсельве. Тогда были обнаружены различные ампулы, шприцы, рукописные заметки, выброшенные у заправки казахстанскими биатлонистами. Но после многочасовых проверок допинга в крови спортсменов не обнаружили.

В январе 2018-го полиция снова нагрянула к сборной Казахстана. Но обыск снова ничего не дал. Тем не менее Международный союз биатлонистов решил продолжить расследование по этому делу. И в этом сезоне казахстанские биатлонисты с трудом могут собрать состав на эстафеты после отстранения практически всех звезд команды во главе с Галиной Вишневской и Ольгой Полтораниной (женой Алексея).

WADA подтверждает, что поддерживает тесную связь с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами, которые полиция проводила сегодня в Австрии и Германии. WADA

Обыски в Зефельде просто закономерное продолжение истории. О чем официально заявили в WADA.

«WADA подтверждает, что поддерживает тесную связь с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами, которые полиция проводила сегодня в Австрии и Германии, — говорится в сообщении пресс-службы. — Эти рейды были частью более масштабной полицейской операции, нацеленной на преступников из ряда европейских стран. Департамент разведки и расследований WADA предоставлял информацию и другую помощь властям в ходе их операций. Это сотрудничество последовало за расследованием WADA деятельности Международного союза биатлонистов (IBU), которое в прошлом году привело к возбуждению уголовного расследования полицией в Австрии и Норвегии».

В декабре прошлого года, кстати, австрийские полицейские наведывались в гости к сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Поводом послужили подозрения в возможных нарушениях, которые были допущены во время чемпионата мира 2017 года.

Полицейские предъявили обвинения ряду спортсменов, тренеров и специалистов, которые участвовали в том чемпионате. Им предложили дать официальные объяснения. Правда, ситуация быстро утихла, после того как СБР обратился за помощью к посольству, а спортсмены дали объяснения. Кстати, именно после этой истории Антон Шипулин решил окончательно завязать с биатлоном.

Светит ли лыжникам реальный срок?

Розыскные действия в Эрфурте были проведены силами 120 полицейских. В ходе операции была обнаружена подпольная допинг-лаборатория.

Максимально под стражей задержанные могут находиться 48 часов без предъявления обвинения. Новая информация о ходе расследования появится в ближайшие двое суток. Так пообещали полицейские.

Но очевидно, что ничего хорошего после этой истории не будет. Дело в том, что Австрия — одна из немногих стран, в которой нарушения антидопинговых правил регулируются уголовным кодексом.

Согласно австрийскому законодательству, незаконное использование допинг-препаратов карается лишением свободы сроком до 3 лет. Однако, в зависимости от размера выгоды, полученной путем мошенничества, срок наказания может быть и больше — до 10 лет.

Будет совсем печально, если гениальный лыжник, один из лучших атлетов в истории Казахстана Алексей Полторанин окажется впутан в эту историю и попадет в тюрьму. Верим, что его загребли по случайности.