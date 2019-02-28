«Думал, что снова стану четвертым». Обладатель пяти олимпийских медалей впервые выиграл личное «золото» ЧМ по лыжным гонкам
Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю впервые выиграл золотую медаль чемпионата мира по лыжным гонкам в индивидуальной дисциплине.
Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю впервые выиграл золотую медаль чемпионата мира по лыжным гонкам в индивидуальной дисциплине.
При этом именитый спортсмен даже не надеялся уже на победу. Однако в Зеефельде (Австрия) у «бороды» наконец получилось взобраться на первую ступень пьедестала.
Сундбю стал первым в гонке на 15 километров классическим ходом, буквально вырвав победу на последнем километре.
«Не думал, что будет так много эмоций, но эта гонка стала для меня особенной. Я надеялся, что смогу выиграть “золото” гораздо раньше. Я очень много для этого сделал. Теперь этот груз упал с моих плеч. Раньше я не занимал на чемпионатах мира первых мест. Теперь мне это удалось. Большую часть дистанции я думал, что буду бороться за “бронзу”, или снова стану четвертым. Но концовка гонки мне удалась хорошо. Сейчас я даже не понимаю, как праздновать золотую медаль», — приводит слова чемпиона news.sportbox.ru.
До этого в личных видах Сундбю занимал три медали, среди которых два «серебра» и одна «бронза». также в его активе пять олимпийских медалей (два «золота», два «серебра» и «бронза»).
Добавим, что за награду мог побороться и Алексей Полторанин. Однако на старт казахстанец не вышел.
Позже стало известно, что были арестованы девять человек за нарушение антидопинговых правил. Пять из них — спортсмены. Это два австрийца, два эстонца и один казахстанец. По данным СМИ, в их число вошел Полторанин.