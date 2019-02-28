Федерация лыжных гонок Казахстана выступила с заявлением по задержанию Полторанина на ЧМ-2019 в Австрии

Источник: РИА "Новости"

«Национальная федерация лыжных гонок Казахстана прокомментировала ситуацию вокруг казахстанского лыжника Алексея Полторанина, задержанного во время чемпионата мира в австрийском Зеефельде.

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— Если выяснится, что он действительно принимал допинг, то федерация выступит с заявлением. У нас нулевая терпимость к применению допинга. Мы категорически против нечестных методов, любых попыток применения запрещенных субстанций. Но пока не будет доказано, что Полторанин нарушил антидопинговые правила, пока федерация не получит уведомления от WADA, МОК, FIS о том, что Алексею официально предъявлены обвинения, мы будем защищать нашего спортсмена, — сказала пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок Самал Наурызова.

Напомним, вчера, 27 февраля, в рамках чемпионата мира Алексей Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на дистанции 15 километров классическим ходом. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация о том, что ведущего лыжника страны задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента", — говорится в сообщении.

Как сообщила для Tengrinews.kz пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок Самал Наурузова, с Алексеем Полтораниным нет связи, никаких конкретных обвинений ему не предъявлено.

«Спортсмен не вышел на старт, сейчас идут разбирательства, пытаемся выяснить, что происходит. К Алексею нет ни у кого доступа, включая федерацию НОК и министерства. Там сейчас находится тренерский штаб рядом с ним, есть сотрудники федерации, есть представители Казахстана. Подключены максимальные силы, включая наше государственное представительство, мы просто пытаемся понять, что произошло. Ни у кого нет информации», — рассказала о ситуации Наурузова.

Она отметила, что официальное заявление в адрес ВАДА пока подать возможности нет.

«Пока никаких конкретных обвинений нет. Нет ничего такого, с чем мы могли бы работать. Обвинений не предъявлено, мы не знаем, что происходит. Пока не доказано обратное, это наш спортсмен, это чистый спортсмен, и мы будем за него бороться», — заверила Наурузова.

Напомним, 27 февраля Полторанин не вышел на старт своей коронной дистанции, где должен был бороться за медаль, — индивидуальной гонки на 15 километров. Затем появились сообщения, что казахстанец арестован австрийской полицией за нарушение антидопинговых правил.