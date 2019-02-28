Федерация лыжных гонок Казахстана ждет доказательств по делу Полторанина

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«Пока федерация не получит уведомления от WADA, МОК, FIS о том, что Алексею официально предъявлены обвинения, мы будем защищать нашего спортсмена», — сказала Наурызова, слова которой приводятся в сообщении на сайте национального олимпийского комитета.

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По ее словам, «если выяснится, что он действительно принимал допинг, то федерация выступит с заявлением».

«У нас нулевая терпимость к применению допинга. Мы категорически против нечестных методов, любых попыток применения запрещенных субстанций», — отметила она.