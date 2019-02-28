Федерация лыжных гонок Казахстана ждет доказательств по делу Полторанина

«Пока федерация не получит уведомления от WADA, МОК, FIS о том, что Алексею официально предъявлены обвинения, мы будем защищать нашего спортсмена», — сказала Наурызова, слова которой приводятся в сообщении на сайте национального олимпийского комитета.
По ее словам, «если выяснится, что он действительно принимал допинг, то федерация выступит с заявлением».
«У нас нулевая терпимость к применению допинга. Мы категорически против нечестных методов, любых попыток применения запрещенных субстанций», — отметила она.
Полторанин и еще три лыжника 27 февраля не вышли на старт индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Позже в СМИ появилась информация о том, что ведущего лыжника Казахстана задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.