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13:04 (мск), источник: ТАСС

Глава Эстонского олимпийского комитета выразил озабоченность допинговым скандалом в лыжах

ТАЛЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Подозрения в адрес двух эстонских лыжников в использовании допинга бросают тень на весь спорт в стране. Об этом заявил глава Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа, слова которого приводит агентство ЛЕТА.

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Сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели в среду успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой было совершено семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде и задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двоих спортсменов сборной Австрии, одного спортсмена команды Казахстана и двоих спортсменов из Эстонии.

«Подозрения и сомнения, которые сейчас висят над эстонским спортом, вызывают глубокую озабоченность, — сказал Сыырумаа. — Чистота спорта и честность — одни из основ олимпийского движения. Мы следим за ситуацией и ждем того, чтобы правда восторжествовала, вина должна быть исчерпывающе доказана или же спортсменов должны оправдать».

Как заявили в Федеральном ведомстве по уголовным делам Австрии, кроме спортсменов в Зефельде задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом. Еще двое видных медицинских функционеров задержаны на территории Германии.

Операция под названием «Кровопускание» была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. По данным следователей, расследование по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Маркусом С. Преступники действовали из немецкого города Эрфурт и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.

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