«Одного спортсмена поймали с иглой в руке». Что известно о полицейском рейде в Зефельде

Источник: Спорт-Экспресс

Накануне австрийская полиция провела пресс-конференцию, где подтвердила, что были арестованы девять человек — пять спортсменов и четверо представителей команд. Двое спортсменов представляют Австрию, двое — Эстонию, и еще один — Казахстан. Официально фамилии не называются, но скорее всего, в числе обвиняемых — призер чемпионатов мира Алексей Полторанин и Андреас Веерпалу, сын легендарного Андруса Веерпалу. Главный тренер сборной Австрии подтвердил, что арестованы были лыжники Доминик Бальдауф и Макс Хауке, которые на этом чемпионате мира заняли высокое шестое место в командном спринте.

В Эрфурте вскрыли подпольную лабораторию

Обыски проводились не просто «на авось» в попытке найти что-то запрещенное. Это была заранее спланированная и координированная спецоперация австрийской и немецкой полиции. Одновременно полицейские нагрянули в 16 различных мест на территории Австрии и Германии. Конкретный момент, утро 27 февраля, был выбран настолько точно, что одного спортсмена поймали прямо «в процессе».

— Его задержали с оборудованием для переливания крови в руке, — заявил офицер полиции Дитер Чефан.

В Эрфурте, который расположен неподалеку от места проведения чемпионата мира, была вскрыта подпольная лаборатория. Там имелись центрифуга и полный комплект оборудования для переливаний.

Также среди задержанных — немецкий доктор Марк Шмидт. Это 40-летний спортивный медик, который в прошлом был замешан в допинг-скандале в велоспорте. Он работал в велокоманде «Герольштайнер» и уже получал обвинения в распространении допинга. Один из дисквалифицированных гонщиков обвинил его в том, что во время «Тур де Франс» 2008 года Шмидт лично проводил манипуляции по переливанию. Однако расследование ни к чему не привело, и Марк продолжил работу.

Дальнейшая судьба задержанных пока не сообщается. Но, судя по всему, она будет незавидной. По мнению полиции, допинговая сеть действовала уже довольно давно и обслуживала целый ряд спортсменов мирового уровня. Вся информация о расследовании уже передана в ВАДА и в Международную федерацию лыжных видов спорта.

Ниточкой, которая привела к злоумышленникам, стал фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта. Он сделал интервью с австрийским лыжником Йоханнесом Дюрром, который был дисквалифицирован вскоре после Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Дюрр признался, что использовал целый ряд запрещенных препаратов и методов: переливания крови, ЭПО и гормон роста.

В фильме Дюрр говорит, что переливания ему делали в отелях недалеко от Мюнхена, а также в немецких Оберхофе и Иршенберге. Конкретные имена своих помощников Дюрр в эфире не называл. Но, вероятно, они все же были переданы им полиции. Дальнейшее уже стало делом техники.

Россияне вне подозрений

Спецоперация во время чемпионата мира войдет в историю как одна из крупнейших и самых эффективных в новейшей истории. Получив конфиденциальные данные, полиции удалось поймать мошенников на месте преступления. Скорее всего, список потенциальных преступников будет куда длиннее, чем пять человек, задержанных непосредственно в Зефельде и Эрфурте.

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Существование подпольной сети распространения запрещенных препаратов и методов — далеко не секрет. Вскрытая полицейскими сеть наверняка работала давно и была весьма обширна. Ведь Мюнхен и его окрестности — очень удобное место для подобных темных дел. Неподалеку проходят этапы Кубка мира по всем основным зимним видам спорта, рядом крупнейший аэропорт и несколько европейских столиц. Там так или иначе регулярно бывают много раз в год все сильнейшие спортсмены международного уровня.

К счастью, даже в расширенных списках подозреваемых не фигурируют имена российских спортсменов. В отелях, где наши живут на чемпионате мира, также обысков не проводилось.