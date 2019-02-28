«Одного спортсмена поймали с иглой в руке». Что известно о полицейском рейде в Зефельде
Появилась новая шокирующая информация об арестах и обысках во время чемпионата мира в австрийском Зефельде.
Появилась новая шокирующая информация об арестах и обысках во время чемпионата мира в австрийском Зефельде.
Накануне австрийская полиция провела
Обыски проводились не просто «на авось» в попытке найти
— Его задержали с оборудованием для переливания крови в руке, — заявил офицер полиции Дитер Чефан.
Также среди задержанных — немецкий доктор Марк Шмидт. Это 40-летний спортивный медик, который в прошлом был замешан в
Дальнейшая судьба задержанных пока не сообщается. Но, судя по всему, она будет незавидной. По мнению полиции, допинговая сеть действовала уже довольно давно и обслуживала целый ряд спортсменов мирового уровня. Вся информация о расследовании уже передана в ВАДА и в Международную федерацию лыжных видов спорта.
Ниточкой, которая привела к злоумышленникам, стал фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта. Он сделал интервью с австрийским лыжником Йоханнесом Дюрром, который был дисквалифицирован вскоре после Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Дюрр признался, что использовал целый ряд запрещенных препаратов и методов: переливания крови, ЭПО и гормон роста.
В фильме Дюрр говорит, что переливания ему делали в отелях недалеко от Мюнхена, а также в немецких Оберхофе и Иршенберге. Конкретные имена своих помощников Дюрр в эфире не называл. Но, вероятно, они все же были переданы им полиции. Дальнейшее уже стало делом техники.
Спецоперация во время чемпионата мира войдет в историю как одна из крупнейших и самых эффективных в новейшей истории. Получив конфиденциальные данные, полиции удалось поймать мошенников на месте преступления. Скорее всего, список потенциальных преступников будет куда длиннее, чем пять человек, задержанных непосредственно в Зефельде и Эрфурте.
30 звезд России с
Существование подпольной сети распространения запрещенных препаратов и методов — далеко не секрет. Вскрытая полицейскими сеть наверняка работала давно и была весьма обширна. Ведь Мюнхен и его окрестности — очень удобное место для подобных темных дел. Неподалеку проходят этапы Кубка мира по всем основным зимним видам спорта, рядом крупнейший аэропорт и несколько европейских столиц. Там так или иначе регулярно бывают много раз в год все сильнейшие спортсмены международного уровня.
До сих пор наши атлеты никогда не фигурировали в числе клиентов «докторов зло» из числа международных допинговых мошенников. Схема поступления запрещенных препаратов и методов в Россию иная. Скорее всего, и нынешний случай не станет исключением.