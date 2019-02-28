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16:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские лыжницы завоевали медаль в эстафете на чемпионате мира

Российские лыжницы завоевали бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира.

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Источник: РИА "Новости"

Гонка состоялась 28 февраля в австрийском Зеефельде. Квартет в составе Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Анны Нечаевской и Натальи Непряевой уступил 2 минуты 3,8 секунды четверке из Швеции, занявшей первое место. Серебро взяли спортсменки из сборной Норвегии (+3,1 секунды).

1 марта состоится мужская эстафета. Также на чемпионате пройдут женская гонка на 30 километров и мужская — на 50 километров.

В настоящий момент в активе сборной России по лыжным гонкам пять медалей: три серебра и две бронзы. Соревнования в Зеефельде завершатся 3 марта.

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