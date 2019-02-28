Российские лыжницы завоевали медаль в эстафете на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Гонка состоялась 28 февраля в австрийском Зеефельде. Квартет в составе Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Анны Нечаевской и Натальи Непряевой уступил 2 минуты 3,8 секунды четверке из Швеции, занявшей первое место. Серебро взяли спортсменки из сборной Норвегии (+3,1 секунды).

1 марта состоится мужская эстафета. Также на чемпионате пройдут женская гонка на 30 километров и мужская — на 50 километров.