Казахстанец Полторанин сознался в применении допинга и вышел на свободу в Австрии

Сейчас наш спортсмен находится в городе Зеефельде. Алексей физически чувствует себя, насколько это возможно, нормально. Решение о дальнейшем участии казахстанского лыжника в соревнованиях чемпионата мира будет озвучено позднее, как и причины произошедшего. На данный момент мы просто рады, что этот кошмар окончен.

Пресс-секретарь федерации лыжных гонок Казахстана Самал Наурызова