Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА6
Витязь2
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА2
Спартак1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист4
Трактор2
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысОТ5
Торпедо НН4
Хоккей. НХЛ
1.03
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
1.03
Нью-Йорк Айлендерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
1.03
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
1.03
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
1.03
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
1.03
Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
1.03
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
19Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
11«Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных
21:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Полторанин сознался в применении допинга и вышел на свободу в Австрии

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин признался в применении кровяного допинга и дал развернутые показания полиции после задержания на чемпионате мира, сообщают РИА Новости со ссылкой на австрийское издание Kurier.

Наверх

Вместе с ним аналогично поступили австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф, которые, как и казахстанец, отпущены на свободу.

Эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв остаются под стражей. Расследование по делу продолжается.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Антидопинговый рейд провели полицейские из Австрии и Германии. Они задержали девятерых человек, среди которых пятеро оказались лыжниками. Ранее сообщалось, что им может грозить до трех лет лишения свободы за спортивное мошенничество, которое в Австрии считается уголовным преступлением.

Федерация лыжных гонок Казахстана распространила пресс-релиз, в котором подтвердила выход Полторанина на свободу.

Сейчас наш спортсмен находится в городе Зеефельде. Алексей физически чувствует себя, насколько это возможно, нормально. Решение о дальнейшем участии казахстанского лыжника в соревнованиях чемпионата мира будет озвучено позднее, как и причины произошедшего. На данный момент мы просто рады, что этот кошмар окончен.
Пресс-секретарь федерации лыжных гонок Казахстана Самал Наурызова

Напомним, вчера, 27 февраля, Полторанин не вышел на старт своей коронной дистанции, где должен был бороться за медаль, — индивидуальной гонки на 15 километров. Затем появились сообщения, что казахстанец арестован австрийской полицией за нарушение антидопинговых правил.

Новый клуб Еркебулана Сейдахмета назвал условие его трансфера
Российские лыжницы завоевали медаль в эстафете на ЧМ
УЕФА дисквалифицировал Рамоса на две игры за умышленную карточку
ИААФ отказала в допуске на старты 13 российским легкоатлетам
Анна Курникова: где она сейчас? (фото)
СКА пытается сравнять счет в серии со «Спартаком» (трансляция)
Российская лыжница: Шведки в эстафете сотворили историю
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь