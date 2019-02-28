Казахстанец Полторанин сознался в применении допинга и вышел на свободу в Австрии

Вместе с ним аналогично поступили австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф, которые, как и казахстанец, отпущены на свободу.
Эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв остаются под стражей. Расследование по делу продолжается.
Антидопинговый рейд провели полицейские из Австрии и Германии. Они задержали девятерых человек, среди которых пятеро оказались лыжниками. Ранее сообщалось, что им может грозить до трех лет лишения свободы за спортивное мошенничество, которое в Австрии считается уголовным преступлением.
Федерация лыжных гонок Казахстана распространила пресс-релиз, в котором подтвердила выход Полторанина на свободу.
Сейчас наш спортсмен находится в городе Зеефельде. Алексей физически чувствует себя, насколько это возможно, нормально. Решение о дальнейшем участии казахстанского лыжника в соревнованиях чемпионата мира будет озвучено позднее, как и причины произошедшего. На данный момент мы просто рады, что этот кошмар окончен.
Пресс-секретарь федерации лыжных гонок Казахстана Самал Наурызова
Напомним, вчера, 27 февраля, Полторанин не вышел на старт своей коронной дистанции, где должен был бороться за медаль, — индивидуальной гонки на 15 километров. Затем появились сообщения, что казахстанец арестован австрийской полицией за нарушение антидопинговых правил.