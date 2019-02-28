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22:24 (мск), источник: Sports.Ru

Спортивный директор сборной Норвегии: Разочарован в Полторанине. Никогда его не подозревал

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус прокомментировал задержание казахстанца Алексея Полторнана на ЧМ в Зеефельде из-за подозрений в использовании допинга.

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«Я очень разочарован. Никогда его не подозревал. Всегда думал, что он просто очень хорош в классическом ходе. В чем-то он даже был первопроходцем в плане техники и частенько нас побеждал. Иногда он очень уж удачно подводился к определенным соревнованиям, но не более.

Что больше всего тут удивляет, так это то, что попались еще четыре лыжника, которые в лучшем случае бы боролись за 40-е и 50-е места. Я этого совершенно не понимаю и сомневаюсь в их разумности. Я буду удивлен, если в этом скандале были замешаны только эти пять спортсменов, — рассказал Лефсус.

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