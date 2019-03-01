«Леша, как же так?»

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Самый известный из ныне действующих казахстанских лыжников Алексей Полторанин окончательно испортил себе репутацию и своими руками загубил вполне успешную карьеру, сообщает Prosports.kz.

Признав свою вину накануне, он подтвердил тем самым, что оказался в этом допинговом скандале неслучайно. По всей видимости, не только чемпионат мира в Зеефелде для него закончен, придется попрощаться и с профессиональной карьерой в 31 год, что для современных лыжных гонок достаточно рано. Хотя вряд ли сам лыжник сейчас об этом думает, ведь ему самое главное теперь избежать уголовного наказания. Ни много ни мало казахстанцу грозит до трех лет лишения свободы. Чистосердечное признание, конечно же, пойдет ему на пользу. Хочется верить, что Алексея не посадят.

Международная федерация пока наблюдает за развитием событий со стороны, однако уже сообщила, что активно сотрудничает с австрийской полицией и подключится уже после завершения расследования. Такой же позиции придерживается и ВАДА. Таким образом, даже если Полторанину удастся избежать уголовного наказания, дисквалификация никуда от него не уйдет. Так что минимум два года он будет не удел, а может и все четыре, если найдут отягчающие обстоятельства. Так или иначе, попав в этот допинговый замес, Полторанин сам поставил крест на своей карьере. Потому что в нынешних реалиях в 34−35 лет уже трудно будет перезапустить свою карьеру. Да и от дурной допинговой славы теперь уже точно не отмыться.

Между тем наши австрийские коллеги из издания Kurier сообщили, что в среду полиция Германии задержала спортивного доктора из клиники в немецком Эрфурте. Он подозревается в распространении кровяного допинга среди спортсменов. На чемпионате мира по северным дисциплинам в австрийском Зефельде были задержаны пять лыжников, пользовавшихся услугами этого врача.

Кроме того с ним сотрудничали еще от 50 до 60 спортсменов из разных стран. Они представляют различные виды спорта: плавание, велоспорт, футбол и гандбол. В распоряжении немецкой полиции оказались многочисленные пакеты с кровью. По ним можно идентифицировать спортсменов, прибегавших к услугам арестованного доктора. Так что громкие разоблачения еще впереди.

Также стало известно, где будет проведен очередной антидопинговый рейд. Случиться это на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде ( 7—17 марта ). К счастью, нас это не коснется, ведь отстраненный основной состав итак сидит весь сезон и ждет с моря погоды. А молния два раза в одну точку не бьет, или же нет…