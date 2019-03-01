Гонка года. Россия, Норвегия, эстафета

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Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4×10км

Начало — в 15.15

Первые два этапа — классические, третий и четвертый — коньковые

Заявки сильнейших сборных с расстановкой по этапам

1. Норвегия (Иверсен, Сундбю, Рете, Клебо)

2. Россия (Ларьков, Бессмертных, Большунов, Устюгов)

3. Франция (Бахшайдер, Манифика, Париссе, Жюв)

4. Финляндия (Хакола, Никсанен, Хейккинен, Хюваринен)

5. Швеция (Свенссон, Халварссон, Бурман, Торн)

6. Германия (Айзенлауэр, Катц, Нотц, Доблер)

7. Италия (Растелли, Пеллегрино, Сальвадори, Де Фабиани).

1 марта мы ждали особенно. И дело не в том, что сегодня — первый день весны. Сегодня — мужская эстафета, квинтэссенция лыжного чемпионата мира, самый престижный вид программы. Если для победы на индивидуальной дистанции нужно подготовить одного лишь высококлассного спортсмена и это, как показывает практика, можно сделать и в южной Испании, и в маленькой Эстонии, то вот золото в эстафете говорит об уровне развития лыжного спорта в стране. Не случайно с 1991 года 13 из 14 раз в этом виде программы побеждали норвежцы.

Так вот сегодня у нас есть реальные шансы обыграть их. По составу Россия не слабее. Пусть даже у каждого из викингов уже есть золото этого чемпионата мира, а у нас в Зефельде пока ни одной победы. Это только добавляет азарта и спортивной злости.

Парад дуэлей

Расстановка по этапам у России и Норвегии получилась просто бомбическая. Каждое соперничество — принципиальнейшее, что дальше просто некуда.

Лишь на первом этапе все относительно спокойно. Карьерные пути Андрея Ларькова и Эмиля Иверсона особо не пересекались, никто никому дорогу не переходил. Свою единственную золотую медаль норвежец выиграл в командном спринте. При этом в эстафету в сборной раньше он не проходил. У россиянина же в активе — серебро Лахти-2017 и Пхенчхана-2018 в этом виде программы, а также олимпийская бронза в марафоне.

А вот дальше — огонь.

На втором этапе рубиться будут Александр Бессмертных и Мартин Йонсруд Сундбю. Тот самый, который в борьбе за золото разделки выиграл у сибиряка обидные 2,9 секунды.

Естественно, что подопечный Олега Перевозчикова сделает все, чтобы вернуть чемпиону долг.

В «коньке» между собой схлестнутся Александр Большунов и Шюр Рете. Если вдруг кто забыл, в скиатлоне их разделила 0,1. В пользу норвежца. Наш 22-летний спортсмен после этого был очень зол и на себя, и на соперника. У Большунова есть и дополнительная мотивация — неудача в «разделке», в которой он был фаворитом. Эстафета — отличная возможность реабилитироваться.

Наконец, финишеры. У нас — Сергей Устюгов, у них — Йоханнес Клебо. Те самые парни, которые столкнулись в полуфинале личного спринта и продолжили выяснять отношения после финиша. Соперничества острее в лыжах сейчас и представить сложно.

Два непримиримых соперника, у которых друг с другом особые счеты.

Опять же, у Лося медалей Зефельда еще нет, тогда как у Клебо — два золота. Нашего спортсмена такой расклад совершенно не устраивает.

Убегать нужно с первого этапа

Конкурентов у России и Норвегии не видно. А вот между собой эти две команды примерно равны. Поэтому все будет решаться в тактической борьбе.

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Вчера шведки в аналогичной ситуации норвежек перехитрили. На третьем этапе большой задел создала Шарлотт Калла, а на четвертом тактическую мудрость продемонстрировала Стина Нильссон. Это было настолько красиво, что даже норвежские журналисты говорили: «Стоит признать, то, что сделали шведки, заслуживает аплодисментов».

Другое дело, что наша мужская сборная на этом турнире соперников своими действиями на дистанции особо не удивляла. Хотя именно сегодня прямолинейность может сработать. Вполне вероятно, что россияне будут пытаться убежать уже на первом этапе. В общем-то, это самый реальный шанс. На классической разделке Ларьков привез Иверсону почти 40 секунд.

Исходя из этого, задача Андрея на свой этап — не просто прибежать в лидерах, а еще и сделать просвет перед Эмилем. Практически все сходятся во мнении, что его нужно было «убивать» темпом на первом этапе командного спринта — там он был уязвимым местом норвежцев. Абсолютно такая же ситуация и сейчас. Дальше оторваться будет сложнее.

Убежать от Сундбю практически невозможно. И Бессмертных едва ли кого от себя отпустит, но наша задача — попытаться сделать задел для Устюгова перед Клебо, а не отправить их на дистанцию одновременно.

В хорошем состоянии разобраться с Рете вполне может Большунов. Но как раз-таки его состояние сейчас — загадка. Неслучайно именно по кандидатуре Александра наш тренерский штаб сомневался дольше всего. Хотя перед чемпионатом мира поверить в это было бы невозможно. В любом случае, двукратному медалисту Зефельда-2019 доверили бежать и, готов спорить, сегодня он будет грызть снег, но сделает все, чтобы отработать свой этап даже в некомфортной для себя погоде максимально — и отправить финишера в бой с комфортными раскладами.

Задача Устюгова будет понятна из положения дел в гонке. Ясно одно: если они с Клебо придут вместе на финишную прямую, хорошего в этом мало. Обыграть Йоханнеса в створе на данный момент задача малореальная. Поэтому Сергею нужно будет либо изо всех сил держать отрыв, либо пытаться убежать от соперника по ходу дистанции.

Пока чемпионат мира складывается для нас неоднозначно. У команды Елены Вяльбе уже шесть медалей, но вот золота еще нет — три серебра и три бронзы. Победы ощутимо не хватает. И как же хочется, чтобы сегодня наша четверка подарила себе и всей стране праздник. За-жда-лись.

Действующие чемпионы

ЧМ-2017

1. Норвегия (Тонсет, Дюрхауг, Сундбю, Крог)

2. Россия (Ларьков, Бессмертных, Червоткин, Устюгов)

3. Швеция (Рикардссон, Й. Ульссон, Хельнер, Хальфварссон).

ОИ-2018

1. Норвегия (Тонсет, Сундбю, Крюгер, Клебо)

2. Россия (Ларьков, Большунов, Червоткин, Спицов)

3. Франция (Гайяр, Манифика, Парисс, Бакшайдер).

Победы в этом виде программы в текущем сезоне

Норвегия (Иверсен, Сундбю, Реете, Крог) — 1

Россия (Белов, Бессмертных, Спицов, Мальцев) — 1.

Полное расписание чемпионата мира

1 марта

15.15. Лыжи. Мужчины. Эстафета.

18.00. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS109.

2 марта

14.15. Лыжи. Женщины. 30 км. 13.00. Лыжное двоеборье. Эстафета

18.00. Прыжки с трамплина. Смешанные командные соревнования. HS109.

3 марта

17.30. Лыжи. Мужчины. 50 км.