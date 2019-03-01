Друг русских и еще 4 лыжника сознались в применении кровяного допинга. Они часть гигантской системы
Казахстанцу Алексею Полторанину грозит тюремный срок.
Казахстанцу Алексею Полторанину грозит тюремный срок.
Чемпионат мира, Австрия, спортсмены бегут на лыжах, подозрения в использовании кровяного допинга… Ничего не напоминает? В декабре прошлого года австрийская полиция с похожими обвинениями нагрянула в отель к российским биатлонистам, которых подозревали в допинговых махинациях на ЧМ-2017. Тогда все обошлось, хотя осадочек остался. Но спустя два года австрийцы все же добились своего: настоящих виновных нашли. К разочарованию многих, это были не русские спортсмены.
Перед ЧМ по биатлону в Хохфильцене сотрудники австрийской полиции провели обыск в гостиничных номерах, где жила сборная Казахстана, в ходе которого были изъяты медицинские препараты. После многочасовых проверок допинга в крови спортсменов не обнаружили. В начале прошлого года обыски провела уже итальянская полиция — вновь безрезультатно. Но IBU расследование продолжил, перед началом текущего сезона биатлонная сборная Казахстана лишилась своих лучших спортсменов.
Во время мужской разделки стало известно, что
Поводом для расследования стал документальный фильм «Жадность до золота — путь в допинговую ловушку», где австрийский лыжник Йоханнес Дюр (дисквалифицированный за допинг в 2014 году) рассказал, что регулярно пользовался запрещенными процедурами вроде переливания крови и получал доступ к допинговым препаратам. Он сообщил имя врача, через которого полиция вышла на других спортсменов. Этого врача, которого зовут Марк Шмидт, также задержали в среду.
Марк — 40-летний немец, работающий в одном из медицинских центров Германии. В этом центре на учете находится около 60 спортсменов. Но это вроде бы все официально. А тайно Шмидт управлял профессиональной лабораторией в Эрфурте. Говорят, что в арендованном гараже во время обысков были обнаружены кровавые желудочки и огромное количество мешков с кровью. Для перестраховки врач общался со своими клиентами по международным телефонным номерам.
Перед ЧМ в Зефельде вместе со Шмидтом в Австрию приехали еще два сотрудника (которых также арестовали) с багажом, где помимо прочих вещей находилась замороженная кровь спортсменов. В одном из отелей было снято два номера: для жилья и для «процедур» (где Хауке и поймали). Сообщается, что за Шмидтом и его коллегами наблюдали с первого же дня ЧМ. Теперь же следователи считают, что они взорвали международную допинговую сеть.
Сегодня стало известно, что все пятеро лыжников признались в употреблении допинга (последними были эстонцы) и были отпущены на свободу. Но это временно, потому что спортсменам грозит тюремное заключение сроком до трех лет. О судьбе Шмидта пока не сообщается.
Сказать, что это событие для всех стало шоком — ничего не сказать.
«К сожалению, Эстонский союз лыжного спорта должен подтвердить, что эстонские лыжники Таммъярв и Веерпалу признали свою вину в употреблении допинга в разговоре с тренером Анти Саарепуу. Использованию допинга не может быть никакого оправдания», говорится в заявлении.
В национальной федерации лыжных гонок Казахстана пока никаких комментариев не дали.
— У нас пока комментариев нет, Алексей не выходил на связь. То, что он освобожден, это факт.
Олимпийский чемпион Никита Крюков признался, что был шокирован произошедшим.
— Новости шокировали. Перед гонкой желал ему удачи, сказал: «Давай, Леха!» Все ведь знают, что «пятнашка» классикой — это его дистанция. Потом смотрю: на старт не вышел. Я так и понял, что случилось.
Если Полторанин сам признался в употреблении допинга, конечно,
Возможно, это конец карьеры, учитывая серьезность обвинения и возраст. К тому же, я не знаю, по какому законодательству его будут судить. В Австрии это, например, вообще уголовное преступление.
Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус был очень расстроен.
«Мы невероятно расстроены. Так и есть. Сказать больше нечего. Мы просто разбиты новостью о том, что спортсмены пошли на такую операцию. Я шокирован. Это нечто нереальное. Именно так я к этому отношусь. Они посещали допинговую лабораторию в городе. Это словно сцена из научной фантастики. Ситуация с Полтораниным меня очень расстроила», приводит слова Лефсуса NRK.
Прокомментировал ситуацию в интервью NRK и норвежский лыжник Эмил Иверсен, один из признавшихся лыжников — его друг.
— Веерпалу — мой друг. Если это правда, то я невероятно в нем разочарован. Если он принимал допинг, то мое мнение о нем изменится. Людям, которые принимают допинг, нечего делать на лыжной трассе. Пусть сидят дома. Они не могут участвовать в соревнованиях с теми, кто всю жизнь посвятил этому. Вообще Андрус отличный парень, я очень удивлен.
Йоханнес Бе также не остался в стороне.
«Это ужасно. Сейчас можно только представить, сколько времени Полторанин мог использовать допинг и оставаться безнаказанным, сколько медалей он мог отобрать у норвежцев и других иностранных спортсменов. Все это ужасные новости, но хорошо, что обманщиков
Сейчас самое простое — обвинять
Чем больше говорят о борьбе с допингом, тем больше всплывает различных скандалов. Но этот — первый за последнее время, когда обвинения