Друг русских и еще 4 лыжника сознались в применении кровяного допинга. Они часть гигантской системы

Чемпионат мира, Австрия, спортсмены бегут на лыжах, подозрения в использовании кровяного допинга… Ничего не напоминает? В декабре прошлого года австрийская полиция с похожими обвинениями нагрянула в отель к российским биатлонистам, которых подозревали в допинговых махинациях на ЧМ-2017. Тогда все обошлось, хотя осадочек остался. Но спустя два года австрийцы все же добились своего: настоящих виновных нашли. К разочарованию многих, это были не русские спортсмены.

Предыстория

Перед ЧМ по биатлону в Хохфильцене сотрудники австрийской полиции провели обыск в гостиничных номерах, где жила сборная Казахстана, в ходе которого были изъяты медицинские препараты. После многочасовых проверок допинга в крови спортсменов не обнаружили. В начале прошлого года обыски провела уже итальянская полиция — вновь безрезультатно. Но IBU расследование продолжил, перед началом текущего сезона биатлонная сборная Казахстана лишилась своих лучших спортсменов.

27.02.2019

Во время мужской разделки стало известно, что из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил пятеро спортсменов не вышли на старт: австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андрус Веерпалу и Карел Таммъярв и казахстанец Алексей Полторанин. Хауке и вовсе был пойман с поличным: полиция пришла к нему в номер именно в тот момент, когда лыжник переливал кровь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yjPDa2O8YsQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поводом для расследования стал документальный фильм «Жадность до золота — путь в допинговую ловушку», где австрийский лыжник Йоханнес Дюр (дисквалифицированный за допинг в 2014 году) рассказал, что регулярно пользовался запрещенными процедурами вроде переливания крови и получал доступ к допинговым препаратам. Он сообщил имя врача, через которого полиция вышла на других спортсменов. Этого врача, которого зовут Марк Шмидт, также задержали в среду.

Марк Шмидт

Марк — 40-летний немец, работающий в одном из медицинских центров Германии. В этом центре на учете находится около 60 спортсменов. Но это вроде бы все официально. А тайно Шмидт управлял профессиональной лабораторией в Эрфурте. Говорят, что в арендованном гараже во время обысков были обнаружены кровавые желудочки и огромное количество мешков с кровью. Для перестраховки врач общался со своими клиентами по международным телефонным номерам.

Перед ЧМ в Зефельде вместе со Шмидтом в Австрию приехали еще два сотрудника (которых также арестовали) с багажом, где помимо прочих вещей находилась замороженная кровь спортсменов. В одном из отелей было снято два номера: для жилья и для «процедур» (где Хауке и поймали). Сообщается, что за Шмидтом и его коллегами наблюдали с первого же дня ЧМ. Теперь же следователи считают, что они взорвали международную допинговую сеть.

Последствия

Сегодня стало известно, что все пятеро лыжников признались в употреблении допинга (последними были эстонцы) и были отпущены на свободу. Но это временно, потому что спортсменам грозит тюремное заключение сроком до трех лет. О судьбе Шмидта пока не сообщается.

Реакция мира

Сказать, что это событие для всех стало шоком — ничего не сказать.

«К сожалению, Эстонский союз лыжного спорта должен подтвердить, что эстонские лыжники Таммъярв и Веерпалу признали свою вину в употреблении допинга в разговоре с тренером Анти Саарепуу. Использованию допинга не может быть никакого оправдания», говорится в заявлении.

В национальной федерации лыжных гонок Казахстана пока никаких комментариев не дали.

— У нас пока комментариев нет, Алексей не выходил на связь. То, что он освобожден, это факт. Каких-то более подробных деталей мы пока не можем сообщить. Ничего официального, начиная от обвинений, заканчивая данными о том, что он признался или не признался, нам, в адрес казахстанской стороны, не поступало.

Олимпийский чемпион Никита Крюков признался, что был шокирован произошедшим.

— Новости шокировали. Перед гонкой желал ему удачи, сказал: «Давай, Леха!» Все ведь знают, что «пятнашка» классикой — это его дистанция. Потом смотрю: на старт не вышел. Я так и понял, что случилось.

Если Полторанин сам признался в употреблении допинга, конечно, что-то было. Да, я говорил, что не верю в обвинения против него, но я имел в виду нашу совместную работу этим летом в течение 20 деней. Мы тренировались по его плану — довольно интересным методикам. Вот об этом я и говорил. Так что теперь беру свои слова обратно. Пока с Алексеем не общался. Тяжело что-то сказать…

Возможно, это конец карьеры, учитывая серьезность обвинения и возраст. К тому же, я не знаю, по какому законодательству его будут судить. В Австрии это, например, вообще уголовное преступление.

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус был очень расстроен.

«Мы невероятно расстроены. Так и есть. Сказать больше нечего. Мы просто разбиты новостью о том, что спортсмены пошли на такую операцию. Я шокирован. Это нечто нереальное. Именно так я к этому отношусь. Они посещали допинговую лабораторию в городе. Это словно сцена из научной фантастики. Ситуация с Полтораниным меня очень расстроила», приводит слова Лефсуса NRK.

Прокомментировал ситуацию в интервью NRK и норвежский лыжник Эмил Иверсен, один из признавшихся лыжников — его друг.

— Веерпалу — мой друг. Если это правда, то я невероятно в нем разочарован. Если он принимал допинг, то мое мнение о нем изменится. Людям, которые принимают допинг, нечего делать на лыжной трассе. Пусть сидят дома. Они не могут участвовать в соревнованиях с теми, кто всю жизнь посвятил этому. Вообще Андрус отличный парень, я очень удивлен.

Йоханнес Бе также не остался в стороне.

«Это ужасно. Сейчас можно только представить, сколько времени Полторанин мог использовать допинг и оставаться безнаказанным, сколько медалей он мог отобрать у норвежцев и других иностранных спортсменов. Все это ужасные новости, но хорошо, что обманщиков все-таки ловят.

Сейчас самое простое — обвинять кого-либо. Мы постараемся сфокусироваться только на тех, кого поймали. На самом деле у некоторых стран есть допинговая культура. Достаточно только посмотреть на количество дисквалифицированных спортсменов. Это серьезная проблема. Например, Австрия и Эстония — страны с допинговой историей. Боюсь, что подобное может произойти на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Если такое случилось в лыжных гонках, то может произойти и в биатлоне, — цитирует норвежца VG.

P.S.