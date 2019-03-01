Ильин, Полторанин и другие. Кто и сколько казахстанцев за последние пять лет были пойманы на допинге

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Обратная и темная сторона большого спорта — нечестная борьба. Все громкие победы мгновенное меркнут, если триумфатор пойман на применении запрещенных препаратов. И, к сожалению, Казахстан в этом плане не является исключением.

За последние годы большое количество именитых казахстанцев нарушило антидопинговые правила, за что, собственно, и были наказаны. Среди антигероев такие имена, как Илья Ильин, Светлана Подобедова, Жасулан Кыдырбаев, Анна Кистанова. Последним таковым стал наш лучший лыжник Алексей Полторанин. Подробнее о грустной теме — в материале Vesti.kz.

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Мировое сообщество уже давно признало допинг основным врагом. Нулевая терпимость к нечестной борьбе и «грязным» медалям стала во главе развития спорта. Многие страны и вовсе решили регулировать и искоренять данное явление на уголовно наказуемом уровне. Например, та же Австрия, где за использование запрещенных препаратов грозит реальный тюремный срок.

Но даже в таком случае нет никаких гарантий того, что спортсмен будет чистым на протяжении всей своей карьеры. Последний случай из мира лыжного спорта тому подтверждение. Так что говорить о какой-то эффективной борьбе в штатном режиме, без угрозы жизни в «лагерях» — сложно.

Так что остается с опаской воспринимать те или иные победы — а, вдруг, поймается наш чемпион? Увы, эта тенденция в последнее время работает по-швейцарски: стабильно и четко.

Казахстан только за последние пять лет обрел тусклость некогда громких имен. Один Илья Ильин чего стоит. Тяжелоатлет ни разу в своей карьере не потерпел поражение. Поднимал флаг Казахстана на Олимпиадах, чемпионатах мира и так далее. Однако после перепроверки олимпийских допинг-проб было доказано употребление запрещенных веществ на ОИ-2008 и 2012. Также в тот злополучный список попали Подобедова, Майя Манеза и Зульфия Чиншанло.

И, к слову, не один в списке «пойманных». Только за последние пять лет 104 казахстанца из различных видов спорта не смогли пройти антидопинговую проверку. То есть, в среднем 20 атлетов в год. Стоит отметить, что 2018 год стал и вовсе антирекордным для Казахстана. За 12 месяцев было дисквалифицировано за нарушение антидопинговых правил 37 спортсменов.

Говоря о конкретных спортсменах, получивших дисквалификацию, очень много претендентов на высокие места на мировом уровне. Более того, некоторые из них и вовсе являются признанной элитой.

Назовем их: Илья Ильин, Светлана Подобедова, Владимир Седов, Жасулан Кыдырбаев, Алмас Утешов, Ермек Омиртай, Надежда Лихачева (все тяжелая атлетика) Сабина Аширбаева (художественная гимнастика), Анна Кистанова (биатлон), Ердос Ахмадиев (лыжные гонки), Юлия Рахманова (легкая атлетика), Ерасыл Каирбек (таеквондо), Назым Ищанова (бокс) и в свете последних событий к ним добавился Алексей Полторанин (лыжные гонки).

Однако пока в истории лидера сборной Казахстана по лыжным гонкам отсутствует официальная информация относительно самого допинга, каких-то промежуточных итогов расследования и так далее. СМИ узнали только о том, что Алексей Полторанин признался в нарушении антидопинговых правил, и пока его отпустили из-под стражи (напомним, что в Австрии допинг — уголовно наказуем).

Статистика последних лет на сайте Национального антидопингового центра Казахстана (КазНАДЦ) начинает свой отсчет с 2014 года. Ниже приводим отчет по каждому году:

2014 год — 1;

2015 год — 10;

2016 год — 23;

2017 год — 19;

2018 год — 37;

2019 год — 14.