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14:58 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной Австрии по лыжным гонкам уволится после допинг-скандала на ЧМ

ТАСС, 1 марта. Норвежец Тронн Нистад покинет пост тренера сборной Австрии после выявления случаев употребления кровяного допинга лыжниками национальной команды Максом Хауке и Домиником Бальдауфом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Об этом Нистад рассказал в интервью норвежской газете «Верденс ганг».

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«Я увидел доказательства употребления допинга. Это означает, что для меня история с лыжными гонками в Австрии окончена. Чемпионат мира завершится в воскресенье, и я поеду домой в [австрийский город] Рамзау», — заявил тренер. Он осудил незаконные действия австрийских спортсменов и заявил, что решение покинуть сборную далось ему легко.

«Когда люди шутят с такими вещами, у меня отпадает всякое желание дальше работать с австрийской федерацией», — добавил Нистад.

Окончательное решение покинуть сборную норвежец принял после просмотра видео, на котором полиция поймала Хауке с поличным во время введения препарата. Нистад рассказал, что данный ролик стал для него «шоком».

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде и задержание девять человек, среди которых два лыжника сборной Австрии, два — Эстонии и один — Казахстана. В Австрии также были взяты под стражу два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков задержаны на территории Германии.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в Зефельде с 20 февраля по 3 марта.

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