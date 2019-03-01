В сборной России определились с участницами лыжного марафона на ЧМ

В сборной России определились с участницами лыжного марафона на ЧМ

ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 1 мар — РИА Новости, Сергей Смышляев. Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом женской команды на марафон в рамках чемпионата мира.