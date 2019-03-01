В сборной России определились с участницами лыжного марафона на ЧМ
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 1 мар — РИА Новости, Сергей Смышляев. Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом женской команды на марафон в рамках чемпионата мира.
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 1 мар — РИА Новости, Сергей Смышляев. Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом женской команды на марафон в рамках чемпионата мира.
Гонка на 30 км свободным стилем пройдет на чемпионате мира в австрийском Зеефельде 2 марта.
«Марафон у девочек бегут Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская и Елена Соболева», — сообщили РИА Новости в тренерском штабе сборной России.