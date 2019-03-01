Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург0
Анжи0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Жирона
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
2.03
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.03
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.03
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
2.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсБ6
Флорида Пантерз5
Хоккей. НХЛ
2.03
Каролина Харрикейнз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.03
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс5
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз4
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ4
Филадельфия Флайерз3
Все события
Фоторепортажи
19Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
17Самая красивая теннисистка мира (фото)
15:52 (мск), источник: ТАСС

FIS отстранила лыжников, отказавшихся в центре допинг-скандала на ЧМ в Австрии

ТАСС, 1 марта. Пятеро лыжников, оказавшихся в центре допинг-скандала на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии, получили временное отстранение. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Наверх

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде и задержали девять человек, среди которых два лыжника сборной Австрии, два — Эстонии и один — Казахстана. В Австрии также были взяты под стражу два члена преступной группировки, связанной с допингом, еще двое медиков задержаны на территории Германии.

FIS временно отстранила от соревнований эстонцев Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу, а также Алексея Полторанина из Казахстана. На австрийцев Доминика Балдауфа и Макса Хауке дисквалификацию наложило Национальное антидопинговое агентство Австрии, так как они находятся в ее юрисдикции.

«FIS не потерпит допинга в любой форме, любой спортсмен и другие лица, которые открыто игнорируют правила, защищающие чистых спортсменов и целостность нашего вида спорта, будут наказаны, — прокомментировал президент FIS Джанфранко Каспер. — Хотя события последних нескольких дней пролили негативный свет на спорт, это также дает четкий сигнал о том, что FIS не допустит допинга, что его использование будет иметь очень серьезные последствия. Я надеюсь, что последние события дадут ясный сигнал другим спортсменам, что использующие допинг атлеты столкнутся с серьезными личными, юридическими и спортивными последствиями».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зефельде завершится 3 марта.

 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Стало известно, сколько месяцев пропустит Сергей Ребров из-за травмы
«Краснодар» станет чемпионом, ЦСКА будет в ЛЧ, а «Спартак» — нет
Свергнуть королеву: чем Мишин и Орсер ответят Тутберидзе
Друг русских и еще четыре лыжника сознались в применении допинга
Весеннее безумие: как выглядит российский футбол в грязи (фото)
Русские звезды могут забрать четыре главных награды НХЛ
Главная сенсация КХЛ. СКА уже проиграл этот Кубок Гагарина
Дзюба выиграл спор пенальтистов у президента «Зенита» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь