FIS отстранила лыжников, отказавшихся в центре допинг-скандала на ЧМ в Австрии

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде и задержали девять человек, среди которых два лыжника сборной Австрии, два — Эстонии и один — Казахстана. В Австрии также были взяты под стражу два члена преступной группировки, связанной с допингом, еще двое медиков задержаны на территории Германии.

FIS временно отстранила от соревнований эстонцев Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу, а также Алексея Полторанина из Казахстана. На австрийцев Доминика Балдауфа и Макса Хауке дисквалификацию наложило Национальное антидопинговое агентство Австрии, так как они находятся в ее юрисдикции.

«FIS не потерпит допинга в любой форме, любой спортсмен и другие лица, которые открыто игнорируют правила, защищающие чистых спортсменов и целостность нашего вида спорта, будут наказаны, — прокомментировал президент FIS Джанфранко Каспер. — Хотя события последних нескольких дней пролили негативный свет на спорт, это также дает четкий сигнал о том, что FIS не допустит допинга, что его использование будет иметь очень серьезные последствия. Я надеюсь, что последние события дадут ясный сигнал другим спортсменам, что использующие допинг атлеты столкнутся с серьезными личными, юридическими и спортивными последствиями».