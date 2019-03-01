«Он опозорил нашу страну». Легендарный казахстанский лыжник Смирнов высказался о допинге Полторанина

Источник: Reuters

Единственный олимпийский чемпион в зимних видах спорта из Казахстана назвал задержание Полторанина черным днем для отечественных лыж.

— Мне очень больно. Можно было бы сказать, что он допустил ошибку, но не после всего, что случилось в спорте за 10 лет. Все знают, как сейчас относятся к допингу. Назвать это глупостью будет слишком мягко. Жалко, но сегодня не имеет смысла даже думать о допинге. Столько скандалов за последние пять и десять лет. Это непростительная ситуация, — сказал Смирнов.

— Что бы вы сказали ему?

— «Это совершенно непонятно. Как ты мог?!».

Я его очень хорошо знаю и часто разговорил с ним, но в последние два года общение прекратилось, потому что я работал в Швеции. Я считал его дисциплинированным и умным человеком. Он знает, что делал, он точно читал о происходящем в спорте. И я точно знаю, что в сборной его, как и всех, постоянно предупреждали о допинге. Он прекрасно понимает все последствия, но, как я уже говорил, я не понимаю, как можно идти на такой шаг. Не могу в этом поверить.

Читайте также Друг русских и еще 4 лыжника сознались в применении кровяного допинга. Они часть гигантской системы

— Вы замечали за ним что-то такое, что могло вызвать подозрения?

— Я просто общался с ним четыре раза в год, но его тренер знает достаточно о случившемся. Возможно, партнеры по сборной видели что-то, но он всегда тренировался со своей командой, у него было отдельное финансирование и своя подготовка. Последние три года он жил в Эстонии.

— Вы говорили о допинге?

— Да, мы много беседовали об этом. Лыжники знают все, что происходит на тему допинга. Он опозорил нашу страну. Это черный день для Федерации лыж Казахстана и всех лыжников.

Напомним, 27 февраля Полторанин не вышел на старт индивидуальной гонки на 15 километров, в котором был одним из фаворитов на медаль. Затем стало известно, что казахстанец арестован австрийской полицией за нарушение антидопинговых правил.

Вчера, 28 февраля, Полторанин дал показания полиции и признался в употреблении кровяного допинга. Он вышел на свободу, но ранее сообщалось, что ему может грозить до трех лет тюрьмы, так как применение допинга в Австрии считается уголовным преступлением.

Антидопинговый рейд провели полицейские из Австрии и Германии. Они задержали девятерых человек, среди которых пятеро оказались лыжниками. Кроме Полторанина, попались австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф и эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв.