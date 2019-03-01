Эстонский лыжник Таммъярв заявил, что занимался переливанием крови с 2016 года

Сообщается, что в тренерском штабе этого не знали. По словам Таммъярва, он пользовался услугами немецкого врача, имени которого не назвал.

«Первый раз я воспользовался переливанием крови летом 2016 года. Это произошло во время подготовки к чемпионату мира в Лахти», — сказал 29-летний лыжник.

Таммъярв выступает на взрослом уровне с 2009 года. Его лучшим результатом на Олимпийских играх является 42-е место, на чемпионате мира — десятое.

Ранее в пятницу Эстонский союз лыжного спорта выступил с заявлением, в котором подтвердил признания Таммъярва и Андреаса Веэрпалу в употреблении допинга.

История вопроса

27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии, одного — Казахстана и двух — Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.

Операция под названием «Кровопускание» была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков.