Российские лыжники стали вторыми на чемпионате мира в эстафете

На данный момент российские спортсмены завоевали на чемпионате мира в Зефельде семь медалей (четыре серебряные и три бронзовые). В медальном зачете россияне занимают четвертое место, лидируют норвежцы, завоевавшие 19 наград (10−4−5).

На чемпионате мира в Зефельде лыжникам осталось провести две гонки. В субботу женщины проведут гонку с общего старта свободным стилем на дистанции 30 км, а в воскресенье пройдет мужской масс-старт свободным стилем на дистанции 50 км. Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.