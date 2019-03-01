Казахстанец Полторанин получил временную дисквалификацию после задержания и признания о допинге

27 февраля перед стартом на чемпионате мира вместе с Полторанином были задержаны австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф и эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу. Все они признались полиции в употреблении кровяного допинга, после чего были выпущены на свободы.

Решение о временном отстранении FIS принял после консультации с властями Австрии и местным Национальным антидопинговым агентством. Хауке и Бальдауф попадают под юрисдикцию австрийского антидопингового агентства, которое также наложила на них временные отстранения в соответствии с правилами FIS.

FIS будет расследовать дела в соответствии со своими антидопинговыми правилами, подозреваемым будет предоставлено право на индивидуальные слушания.