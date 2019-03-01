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17:30 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Полторанин получил временную дисквалификацию после задержания и признания о допинге

Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила казахстанца Алексея Полторанина и еще четыре лыжников, которые были задержаны в рамках расследования дела о допинге в Австрии и Германии. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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27 февраля перед стартом на чемпионате мира вместе с Полторанином были задержаны австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф и эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу. Все они признались полиции в употреблении кровяного допинга, после чего были выпущены на свободы.

Решение о временном отстранении FIS принял после консультации с властями Австрии и местным Национальным антидопинговым агентством. Хауке и Бальдауф попадают под юрисдикцию австрийского антидопингового агентства, которое также наложила на них временные отстранения в соответствии с правилами FIS.

FIS будет расследовать дела в соответствии со своими антидопинговыми правилами, подозреваемым будет предоставлено право на индивидуальные слушания.

«FIS не потерпит применения допинга в любой форме. Любой спортсмен и другие лица, которые открыто игнорируют правила и положения, защищающие чистых спортсменов, будут наказаны», — пообещал президент FIS Джанфранко Каспер.

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