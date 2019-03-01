Лыжники Клебо и Устюгов пожали друг другу руки после эстафеты на чемпионате мира

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу Клебо и Устюгов бежали заключительный этап эстафеты, однако борьбы между ними не получилось: норвежец по ходу дистанции сумел оторваться от Устюгова и финишировал с солидным запасом времени.

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Во время личного спринта, который открывал чемпионат мира, между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, результатом которого чуть не стало падение россиянина. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой.

Сборная России заняла второе место в эстафете. Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Устюгов проиграли победителям 38,8 секунды. Первое место заняла команда Норвегии (1 час 42 минуты 32,1 секунды), третьими финишировали французы (+1.01,0).

Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.

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