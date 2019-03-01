Экс-тренер Полторанина сделал заявление после ареста и признания в употреблении допинга
Эстонский тренер Мати Алавер сделал заявление для СМИ после задержания пятерых лыжников на чемпионате мира-2019 в Австрии, сообщает Delfi.ee.
Эстонский тренер Мати Алавер сделал заявление для СМИ после задержания пятерых лыжников на чемпионате мира-2019 в Австрии, сообщает Delfi.ee.
Полиция Австрии 27 февраля арестовала казахстанца Алексея Полторанина, австрийцец Макс Хауке и Доминика Бальдауфа, а также эстонцев Андреас Веэрпалу и Карела Таммъярва. Все они признались полиции в употреблении кровяного допинга, после чего были выпущены на свободы.
В прошлом олимпийском цикле Алавер работал с Полторанином, который базировался в Эстонии. На Олимпиаде-2018 его подопечный остался без медали, а тренер выполнил обещание, вернув годовую зарплату. После провала на Играх Казахстан не продлил соглашение с Алавером, но он остался консультантом Полторанина.
Накануне Таммъярв дал
«Подтверждаю, что я дал Карелу Таммъярву контакты немецкого спортивного врача Марка Шмидта в 2016 году. Это самая большая ошибка в моей жизни и я искренне раскаиваюсь. Приношу извинения спортсменам, их близким, любителям лыжного спорта и спортивной общественности. Моему поступку нет оправдания», — говорится в заявлении Алавера.