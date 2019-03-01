Экс-тренер Полторанина сделал заявление после ареста и признания в употреблении допинга

Источник: delfi.ee

Полиция Австрии 27 февраля арестовала казахстанца Алексея Полторанина, австрийцец Макс Хауке и Доминика Бальдауфа, а также эстонцев Андреас Веэрпалу и Карела Таммъярва. Все они признались полиции в употреблении кровяного допинга, после чего были выпущены на свободы.

В прошлом олимпийском цикле Алавер работал с Полторанином, который базировался в Эстонии. На Олимпиаде-2018 его подопечный остался без медали, а тренер выполнил обещание, вернув годовую зарплату. После провала на Играх Казахстан не продлил соглашение с Алавером, но он остался консультантом Полторанина.

Накануне Таммъярв дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что принимать допинг ему предложил Алавер. Он вместе с Веэрпалу входил в команду «Хаанья» Алавера и тренировался отдельно от сборной.