«Полторанин своим молчанием оставляет много вопросов открытыми». Федерация лыжных гонок Казахстана выступила с заявлением

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В заявлении, которое опубликовано в официальном Instagram'e федерации, сообщается, что в их адрес со стороны Международной лыжной федерации поступило официальное уведомление о временном отстранении Алексея Полторанина в связи с расследованием громкого дела о нарушении антидопинговых правил.

«Друзья, сообщаем ужасные новости. Получено официальное уведомление от Международной лыжной федерации. В адрес Национальной федерации лыжных гонок Казахстана со стороны Международной лыжной федерации поступило официальное уведомление о временном отстранении Алексея Полторанина в связи с расследованием громкого дела о нарушении антидопинговых правил.

В уведомлении отмечено, что с 1 марта Полторанин не имеет права участвовать в каких-либо соревнованиях, проводимых под эгидой Международной лыжной федерации. Причиной отстранения являются весомые доказательства, представленные австрийской стороной, о том, что Алексей Полторанин нарушил антидопинговые правила, используя запрещенные методы манипуляций с кровью под наблюдением врача из Германии.

«С огромным сожалением подтверждаем факт получения официального уведомления. В документе «черным по белому» обозначена категоричная позиция Международной лыжной федерации.

Алексей своим молчанием оставляет много вопросов открытыми. То, что он не посчитал нужным встретиться с генеральным секретарем ФЛГК и консулом РК после освобождения, не выходит на связь и никаким образом не комментирует происходящее, лишь подтверждает все предположения о его причастности.

Мы со своей стороны уже обозначали позицию Федерации — нулевая терпимость к применению запрещенных методов и субстанций.

Сейчас мы направляем все силы и ресурсы на то, чтобы данная плачевная ситуация не повлияла на спортсменов команды, продолжающих выступление на чемпионате мира. Основная задача — защитить наших ребят, которые живут спортом и в последние годы встречаются с Алексеем лишь во время соревнований, — поделилась пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок РК Самал Наурызова.

Согласно регламента Алексею предоставляется 10 дней для обжалования отстранения и предоставления документов, опровергающих его причастность к нарушениям правил, — говорится в сообщении.