Соревнования в супергиганте на этапе КМ в Сочи перенесены из-за погоды
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Соревнования в супергиганте у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи перенесены с субботы на воскресенье
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Соревнования в супергиганте у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи перенесены с субботы на воскресенье
Гонка была перенесена
Днем ранее сообщалось, что соревнования горнолыжниц в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Сочи, которые должны были пройти в субботу, не состоятся, поскольку