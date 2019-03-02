Соревнования в супергиганте на этапе КМ в Сочи перенесены из-за погоды

Гонка была перенесена из-за снегопада. Таким образом, вторые соревнования в супергиганте, которые были запланированы на этапе в Сочи, не состоятся.

Днем ранее сообщалось, что соревнования горнолыжниц в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Сочи, которые должны были пройти в субботу, не состоятся, поскольку из-за погодных условий не удалось подготовить трассу и спортсмены не провели ни одной тренировки. Вместо скоростного спуска в программу был включен супергигант.