Марафон напоследок. Медаль россиянок станет чудом

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира. Женщины. Масс-старт. 30 км свободным стилем.

Начало — в 14.15.

Стартовые номера лыжниц, за которыми нужно следить

1. Ингвильд Остберг (Норвегия)

2. Тереза Йохауг (Норвегия)

3. Криста Пярмякоски (Финляндия)

4. Эбба Андресон (Швеция)

5. Джессика Диггинс (США)

6. Анастасия Седова (Россия)

7. Шарлотт Калла (Швеция)

9. Астрид Якобсен (Норвегия)

10. Рагнхильд Хага (Норвегия)

11. Сайди Бьорнсен (США)

14. Мария Истомина (Россия)

16. Рози Бреннан (США)

…17. Анна Нечаевская (Россия)

…22. Фрида Карлссон (Швеция)

…29. Елена Соболева (Россия).

Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Елена Соболева, Мария Истомина — таким составом сборная России проведет последнюю гонку в женской программе лыжного чемпионата мира в Зефельде. Увы, шансов на медали в марафоне на 30 км свободным стилем у российских лыжниц практически нет. Если вдруг такое случится, это станет главной сенсацией Зефельда для наших болельщиков.

Четыре гонки на двоих

Судите сами. Из четырех россиянок наиболее сильно выглядит 24-летняя Анастасия Седова, которая в Зефельде стала девятой в скиатлоне, шестой — в классической разделке и третьей в эстафете, пробежав классический этап.

Но на официальных турнирах, входящих в календарь FIS, гонки на 30 км коньком она не бегала. В ее активе всего два марафона, и оба классикой. В апреле 2017 года она стала чемпионкой России в Ханты-Мансийске, а год назад в Пхенчхане заняла 11-е место на Олимпиаде. Коньковые гонки — профиль Анастасии, и на тренировках она много раз пробегала эту дистанцию.

21-летняя Мария Истомина на официальных стартах также провела всего два марафона, оба в прошлом сезоне и оба коньком. На этапе Кубка мира в Осло она стала 22-й, а на чемпионате России в Сыктывкаре через 20 дней — третьей. Истомина отлично проявила себя на молодежном чемпионате мира в Лахти в январе, выиграв золото на коньковой десятке. В Зефельде она бежала скиатлон, финишировав 21-й, причем именно на коньковой части ей не хватило сил.

У Елены Соболевой и Анны Нечаевской опыта в марафонских гонках гораздо больше. Однако результаты не впечатляют. Соболева бежала коньковую тридцатку на чемпионате мира 2017 года, финишировав на 20-м месте. И это ее самое высокое достижение, включая и национальные чемпионаты. На этапах Кубка мира выше 40-го места Елена не поднималась.

Нечаевская, в Зефельде ставшая бронзовым призером в эстафете, на текущем чемпионате мира также бежала скиатлон, и в отличие от Истоминой, коньковую часть провела здорово. По эстафете, возможно, и есть вопросы, но вряд ли Анну можно упрекнуть в том, что она отстала от сильных соперниц.

Йохауг — десять лет в тройке призеров

Безусловно, главным фаворитом будет норвежка Тереза Йохауг. Про ее достижения можно говорить долго. Но достаточно и двух фактов.

Первый. С 2009 года Тереза провела 19 марафонских гонок, причем последнюю из них — в апреле 2016 года в Бейтостолене на национальном чемпионате. Лишь в трех она не сумела попасть в число призеров, но было это очень давно: на этапе Кубка мира в Тронхейме и чемпионате мира в Либереце в 2009 году и на Олимпиаде в Ванкувере. В ее активе — победы на чемпионатах мира 2011 и 2015 годов, серебро сочинской Олимпиады.

Второй. С 11 марта 2016 года Йохауг не проигрывала в дистанционных гонках, одержав 16 побед подряд. В Зефельде Тереза выиграла классическую разделку и скиатлон и стала второй в эстафете.

Кто сможет бросить ей вызов? Скорее всего, никто. Но претендовать на высокие награды будут все те же, кто выделяется в текущем сезоне и конкретно на текущем чемпионате. Неожиданностей не будет, если не вмешается кто-то из россиянок.