Эстонский лыжник рассказал всю правду о применении кровяного допинга. Махинации длились почти 3 года

Источник: Sport24

В Австрии продолжается не только чемпионат мира по лыжным видам спорта, но и допинговый скандал. Напомним, что полицейским удалось накрыть подпольную лабораторию, которая помогала атлетам проводить манипуляции с кровью. В списке нарушителей девять человек. Среди них не только лыжники и персонал, но и врач, который помогал атлетам повышать результаты и дурить общественность. Sport24 собрал новые подробности дела.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bubdi9Thbb9/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bubdi9Thbb9/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Суд в Германии распорядился поместить под арест четверых подозреваемых в допинговых манипуляциях, которые ранее были задержаны в немецком Эрфурте и австрийском Зефельде. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель прокуратуры Мюнхена Анне Ляйдинг. "В Эрфурте был задержан вчера врач и его подельник, а в Зефельде - отец этого врача и еще один помощник. Решено поместить их под арест, мы запросили экстрадицию из Австрии", - сказала представитель прокуратуры. Накануне в Зефельде и Эрфурте были задержаны в общей сложности 9 человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе спортсмены из Австрии, Эстонии и Казахстана. В Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта, который завершится 3 марта. Операция под названием "Кровопускание" была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. "По запросу прокуратуры Мюнхена и Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков", - отметили ранее в австрийском ведомстве. По данным следователей, расследование по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка. Преступники действовали из Эрфурта и несколько лет предоставляли допинг для спортсменов. Источник: ТАСС #crosscountryskiing#ski#sport#livesort#insta#likes#like#lovesport#happy#snow#russia#sweden#norway#лыжныегонки#лыжи#спорт#олимпиада#news#новостиспорта#лайк#биатлон#звезды#спортсмены#чемпионатмира#liketime#взаимнаяподписка#допинг</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/crosscountryskiing_2017/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Лыжные гонки???</a> (@crosscountryskiing_2017) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-28T14:38:03+00:00">28 Фев 2019 в 6:38 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Полторанин в системе с 2014 года

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин был задержан за пару часов до старта 15-километровой разделки. Он уже признал свою вину и был отпущен из-под стражи, но, видимо, только до суда. Факты указывают, что пустился во все тяжкие Полторанин сразу после Олимпиады в Сочи.

Сначала он ушел на самоподготовку и взял в наставники эстонского тренера Мати Алавера, который до этого работал с Андрусом Веерпалу (отцом еще одного пойманного лыжника). Тот после двух побед на Олимпиаде во время ЧМ-2011 ушел из спорта. Сначала его завершение карьеры списали на состояние здоровья, а потом всплыла грязная правда. Он колол гормон роста. Эстонца дисквалифицировали на три года.

А потом оказалось, что учебно-тренировочный сбор перед Зефельдом Полторанин проходил вместе со спортсменами эстонского клуба «Хаанья», в котором состоит Веерпалу-младший и Карел Таммъярв. Интересное совпадение получается.

После освобождения Алексей встретился с руководством федерации и консулом Казахстана. Но Министерство культуры и спорта на связь с атлетом и тренером все еще выйти не может.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuYyGOrhZDx/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuYyGOrhZDx/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Также не стартовали эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также австриец Макс Хауке. Ранее сообщалось, что в результате рейда австрийской полиции на чемпионате мира были задержаны девять человек из четырех стран. Пять из них – спортсмены. .#crosscountryskiing#ski#sport#livesort#insta#likes#like#lovesport#happy#snow#russia#sweden#norway#лыжныегонки#лыжи#спорт#олимпиада#news#новостиспорта#лайк#биатлон#звезды#спортсмены#чемпионатмира#liketime#взаимнаяподписка</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/crosscountryskiing_2017/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Лыжные гонки???</a> (@crosscountryskiing_2017) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-27T13:39:54+00:00">27 Фев 2019 в 5:39 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиул уже высказался о задержании лыжника в интервью Bestnews.kz: «Полторанин до этого сдавал допинг-контроль — все сдал. В данное время наши юристы активно работают, будем ждать результатов. К сожалению, предъявляются какие-то обвинения, но Казахстан всегда выходит чистым. Наши спортсмены доказывают, что чистые. Но мир таков: спорт — конкуренция».

Эстонские лыжники тоже признались

В четверг вечером Карел Таммъярв на организованной Эстонским лыжным союзом пресс-конференции признался в употреблении допинга и рассказал, что на этот путь его в 2016 году направил Мати Алавер. 65-летний тренер слова Таммъярова подтвердил. И теперь он лишится Ордена Красного креста IV степени, который в 2002 году ему вручил президент Эстонии Кальюлайд.

Карел Таммъярв, несмотря на свое ужасное положение, все-таки набрался смелости и рассказал свою историю с самого начала.

«У меня был разговор с Мати Алавером, который сказал мне, что есть контакт — если хочешь начать бегать на лыжах быстрее, то в Германии есть врач. Я принял решение, что да, хочу получить помощь от кровяного допинга.

Летом 2016 года мы сдали кровь, на ЧМ в Лахти это не принесло особого успеха, потому что я был болен. Мы использовали это на многих соревнованиях, следов от этого не оставалось. Так же и здесь, но немецкая таможня в сотрудничестве с австрийской полицией организовала большую операцию. За нами следили и организовали рейд. После того, как ко мне приходил сотрудник немецкого врача, который вколол мне мою кровь при подготовке к классическому забегу на 15 км. После этого я 36 часов был под стражей, дал показания, рассказал им значительно детальнее и подробнее, как все происходило.

У меня была какая-то надежда, что поскольку в молодежных классах я соревновался с теми спортсменами, которые едут за победами, я думал, что тоже попаду на этот уровень, — приводит слова Таммъярва rus.delfi.ee.

Таммъярв сказал, что хотел только прославить эстонские лыжи своими результатами и отказаться от нечестного метода, тем более что немецкий врач убедил в невозможности попасться. Его даже не смутило, что подопечного в Зефельде фотографировали подозрительные люди, ссылаясь на паранойю спортсмена.

Сдача крови проходила весной-летом в Германии (Франкфурте и Берлине). Причем настолько гладко, что утром он мог улететь на сдачу, сдать на хранение и вечером на самолете отправиться домой. А в Австрии допинговые услуги спортсменам оказывались в местной парикмахерской, прямо у гостиницы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bucqc_hB4XC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bucqc_hB4XC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Полиция Австрии и Германии задержала казахстанца Алексея Полторанина, австрийцев Макса Хауке и Доминика Балдауфа, а также эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва из-за подозрений в использовании допинга. Полицейские устроили слежку за человеком, который, по их информации, распространял допинг среди спортсменов. Этот человек обосновался в здании рядом с отелем сборной Австрии. Само здание было замаскировано под обычную парикмахерскую, чтобы не вызывать подозрений. Пятеро арестованых лыжников посещали это заведение во время ЧМ-2019, а когда полиция ворвалась внутрь, Макс Хауке как раз делал себе переливание крови. «Допинговый притон был прямо у нашего отеля. Полиция сказала, что он выглядел как парикмахерская, куда спортсмены заходили и брали то, что им было нужно. Это все какой-то сюрреализм. Такое ощущение, что мы снимаемся в кино, но не знаем, кто играет главную роль. Я бы никогда не подумал, что окажусь в такой ситуации», – рассказал Нистад. Источник — VG/ sports.ru #crosscountryskiing#ski#sport#livesort#insta#likes#like#lovesport#happy#snow#russia#sweden#norway#лыжныегонки#лыжи#спорт#олимпиада#news#новостиспорта#лайк#биатлон#звезды#спортсмены#чемпионатмира#liketime#взаимнаяподписка</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/crosscountryskiing_2017/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Лыжные гонки???</a> (@crosscountryskiing_2017) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-01T01:50:04+00:00">28 Фев 2019 в 5:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй арестованный лыжник Андреас Веерпалу на пресс-конференции не появился, и без ведома Лыжного союза уехал вместе с отцом Андрусом. По словам Таммъярва, о происходящих махинациях знал и Андрус Веерпалу, и его сын. Только тренер сборной Анти Саарепуу был не в курсе.

Первые последствия

Лыжники, оказавшиеся в центре допингового скандала на чемпионате мира в Зефельде, временно отстранены от соревнований.

«FIS не потерпит допинга в любой форме. Любой спортсмен и другие лица, которые открыто, игнорируют правила, защищающие чистых спортсменов и целостность нашего вида спорта, будут наказаны. Я надеюсь, что наши решительные действия дадут ясный сигнал другим спортсменам, что нарушители антидопинговых правил столкнутся с серьезными личными, юридическими и спортивными последствиями», — прокомментировал произошедшее президент FIS Джанфранко Каспер.

Также после появления видеоролика в открытом доступе, где Макс Хауке делает себе переливание крови в момент задержания, австрийская полиция начала дисциплинарное расследование в отношении офицера, который это выложил в сеть, а прокуратура Инсбрука обвиняет его в разглашении служебной тайны.

Эстонский лыжный союз в шоке от случившегося и сейчас хочет понять, имели ли отношение к допинговым нарушениям тренеры в лице Алавера и Веерпалу. Министр культуры Эстонии Индрек Саар заявил, что нарушения антидопинговых правил может быть включено в число уголовных преступлений, и обсуждение этого вопроса состоится в ближайшее время.

«Обязательно в повестке дня будет вопрос и о том, не следует ли еще больше ужесточить правила, а использование допинга объявить уголовным преступлением в Эстонии. Трудно вообразить себе что-то более отвратительное и глупое. Всю эту историю следует сделать достоянием общественности, как бы больно это ни было», — заявил Саар.