Эстонский лыжник рассказал всю правду о применении кровяного допинга. Махинации длились почти 3 года

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тоттенхэм Хотспур0
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол2
Вальядолид1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор1
Автомобилист0
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Парма
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Барыс
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Алавес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Севилья
Хоккей. НХЛ
21:00
Коламбус Блю Джэкетс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал0
Зенит1
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Колорадо Эвеланш3
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс0
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
3.03
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.03
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
3.03
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.03
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
3.03
Аризона Койотс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.03
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс5
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз5
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало СэйбрзОТ4
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз3
Филадельфия Флайерз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Монреаль Канадиенс4
Все события
Фоторепортажи
17Самая красивая теннисистка мира (фото)
18Жест Дзюбы, Пелагея и победа ЦСКА над «Витязем»
15:30 (мск), источник: Sport24

Эстонский лыжник рассказал всю правду о применении кровяного допинга. Махинации длились почти 3 года

Новые подробности самого громкого скандала этого года.

Наверх
Источник: Sport24

В Австрии продолжается не только чемпионат мира по лыжным видам спорта, но и допинговый скандал. Напомним, что полицейским удалось накрыть подпольную лабораторию, которая помогала атлетам проводить манипуляции с кровью. В списке нарушителей девять человек. Среди них не только лыжники и персонал, но и врач, который помогал атлетам повышать результаты и дурить общественность. Sport24 собрал новые подробности дела.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полторанин в системе с 2014 года

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин был задержан за пару часов до старта 15-километровой разделки. Он уже признал свою вину и был отпущен из-под стражи, но, видимо, только до суда. Факты указывают, что пустился во все тяжкие Полторанин сразу после Олимпиады в Сочи.

Сначала он ушел на самоподготовку и взял в наставники эстонского тренера Мати Алавера, который до этого работал с Андрусом Веерпалу (отцом еще одного пойманного лыжника). Тот после двух побед на Олимпиаде во время ЧМ-2011 ушел из спорта. Сначала его завершение карьеры списали на состояние здоровья, а потом всплыла грязная правда. Он колол гормон роста. Эстонца дисквалифицировали на три года.

А потом оказалось, что учебно-тренировочный сбор перед Зефельдом Полторанин проходил вместе со спортсменами эстонского клуба «Хаанья», в котором состоит Веерпалу-младший и Карел Таммъярв. Интересное совпадение получается.

После освобождения Алексей встретился с руководством федерации и консулом Казахстана. Но Министерство культуры и спорта на связь с атлетом и тренером все еще выйти не может.

Во время загрузки произошла ошибка.

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиул уже высказался о задержании лыжника в интервью Bestnews.kz: «Полторанин до этого сдавал допинг-контроль — все сдал. В данное время наши юристы активно работают, будем ждать результатов. К сожалению, предъявляются какие-то обвинения, но Казахстан всегда выходит чистым. Наши спортсмены доказывают, что чистые. Но мир таков: спорт — конкуренция».

Эстонские лыжники тоже признались

В четверг вечером Карел Таммъярв на организованной Эстонским лыжным союзом пресс-конференции признался в употреблении допинга и рассказал, что на этот путь его в 2016 году направил Мати Алавер. 65-летний тренер слова Таммъярова подтвердил. И теперь он лишится Ордена Красного креста IV степени, который в 2002 году ему вручил президент Эстонии Кальюлайд.

Карел Таммъярв, несмотря на свое ужасное положение, все-таки набрался смелости и рассказал свою историю с самого начала.

«У меня был разговор с Мати Алавером, который сказал мне, что есть контакт — если хочешь начать бегать на лыжах быстрее, то в Германии есть врач. Я принял решение, что да, хочу получить помощь от кровяного допинга.

Летом 2016 года мы сдали кровь, на ЧМ в Лахти это не принесло особого успеха, потому что я был болен. Мы использовали это на многих соревнованиях, следов от этого не оставалось. Так же и здесь, но немецкая таможня в сотрудничестве с австрийской полицией организовала большую операцию. За нами следили и организовали рейд. После того, как ко мне приходил сотрудник немецкого врача, который вколол мне мою кровь при подготовке к классическому забегу на 15 км. После этого я 36 часов был под стражей, дал показания, рассказал им значительно детальнее и подробнее, как все происходило.

У меня была какая-то надежда, что поскольку в молодежных классах я соревновался с теми спортсменами, которые едут за победами, я думал, что тоже попаду на этот уровень, — приводит слова Таммъярва rus.delfi.ee.

Таммъярв сказал, что хотел только прославить эстонские лыжи своими результатами и отказаться от нечестного метода, тем более что немецкий врач убедил в невозможности попасться. Его даже не смутило, что подопечного в Зефельде фотографировали подозрительные люди, ссылаясь на паранойю спортсмена.

Сдача крови проходила весной-летом в Германии (Франкфурте и Берлине). Причем настолько гладко, что утром он мог улететь на сдачу, сдать на хранение и вечером на самолете отправиться домой. А в Австрии допинговые услуги спортсменам оказывались в местной парикмахерской, прямо у гостиницы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй арестованный лыжник Андреас Веерпалу на пресс-конференции не появился, и без ведома Лыжного союза уехал вместе с отцом Андрусом. По словам Таммъярва, о происходящих махинациях знал и Андрус Веерпалу, и его сын. Только тренер сборной Анти Саарепуу был не в курсе.

Первые последствия

Лыжники, оказавшиеся в центре допингового скандала на чемпионате мира в Зефельде, временно отстранены от соревнований.

«FIS не потерпит допинга в любой форме. Любой спортсмен и другие лица, которые открыто, игнорируют правила, защищающие чистых спортсменов и целостность нашего вида спорта, будут наказаны. Я надеюсь, что наши решительные действия дадут ясный сигнал другим спортсменам, что нарушители антидопинговых правил столкнутся с серьезными личными, юридическими и спортивными последствиями», — прокомментировал произошедшее президент FIS Джанфранко Каспер.

Также после появления видеоролика в открытом доступе, где Макс Хауке делает себе переливание крови в момент задержания, австрийская полиция начала дисциплинарное расследование в отношении офицера, который это выложил в сеть, а прокуратура Инсбрука обвиняет его в разглашении служебной тайны.

Эстонский лыжный союз в шоке от случившегося и сейчас хочет понять, имели ли отношение к допинговым нарушениям тренеры в лице Алавера и Веерпалу. Министр культуры Эстонии Индрек Саар заявил, что нарушения антидопинговых правил может быть включено в число уголовных преступлений, и обсуждение этого вопроса состоится в ближайшее время.

«Обязательно в повестке дня будет вопрос и о том, не следует ли еще больше ужесточить правила, а использование допинга объявить уголовным преступлением в Эстонии. Трудно вообразить себе что-то более отвратительное и глупое. Всю эту историю следует сделать достоянием общественности, как бы больно это ни было», — заявил Саар.

Похоже, что теперь одним европейским государством, где допинг — уголовное преступление, станет больше. А у этого дела все только начинается. Расследование будет не быстрым, но в будущем фамилии всех спортсменов, состоявших в допинговой секте, станут достоянием общественности. И не исключено, что имена некоторых новых персонажей всех удивят, как нас шокировал Полторанин. Оказывается, и у Европы рыльце в пушку.

«Кровопускание»: в Австрии и Германии идет антидопинговая операция
Во время загрузки произошла ошибка.
1 марта© Ньюстюб
 Русская девушка стала чемпионкой в танцах на шесте. Невероятно, но она мать 3 детей!
Беременная жена футболиста Новосельцева обвиняет мужа в махинациях. Дело поскандальнее Глушакова
Дерби Галицкого
Овечкин казнил команду бывшего тренера и вновь переписал историю
Азмун продолжает забивать. Его гол стал победным для «Зенита»
Несколькими матчами в субботу продолжится 18-й тур РПЛ
«Локомотив» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
Устюгов и Большунов пропустят марафон на чемпионате мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь