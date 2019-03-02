Эстонский лыжник рассказал всю правду о применении кровяного допинга. Махинации длились почти 3 года
Новые подробности самого громкого скандала этого года.
Новые подробности самого громкого скандала этого года.
В Австрии продолжается не только чемпионат мира по лыжным видам спорта, но и допинговый скандал. Напомним, что полицейским удалось накрыть подпольную лабораторию, которая помогала атлетам проводить манипуляции с кровью. В списке нарушителей девять человек. Среди них не только лыжники и персонал, но и врач, который помогал атлетам повышать результаты и дурить общественность. Sport24 собрал новые подробности дела.
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин был задержан за пару часов до старта 15-километровой разделки. Он уже признал свою вину и был отпущен
Сначала он ушел на самоподготовку и взял в наставники эстонского тренера Мати Алавера, который до этого работал с Андрусом Веерпалу (отцом еще одного пойманного лыжника). Тот после двух побед на Олимпиаде во время ЧМ-2011 ушел из спорта. Сначала его завершение карьеры списали на состояние здоровья, а потом всплыла грязная правда. Он колол гормон роста. Эстонца дисквалифицировали на три года.
А потом оказалось, что
После освобождения Алексей встретился с руководством федерации и консулом Казахстана. Но Министерство культуры и спорта на связь с атлетом и тренером все еще выйти не может.
Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиул уже высказался о задержании лыжника в интервью Bestnews.kz: «Полторанин до этого сдавал
В четверг вечером Карел Таммъярв на организованной Эстонским лыжным союзом
Карел Таммъярв, несмотря на свое ужасное положение,
«У меня был разговор с Мати Алавером, который сказал мне, что есть контакт — если хочешь начать бегать на лыжах быстрее, то в Германии есть врач. Я принял решение, что да, хочу получить помощь от кровяного допинга.
Летом 2016 года мы сдали кровь, на ЧМ в Лахти это не принесло особого успеха, потому что я был болен. Мы использовали это на многих соревнованиях, следов от этого не оставалось. Так же и здесь, но немецкая таможня в сотрудничестве с австрийской полицией организовала большую операцию. За нами следили и организовали рейд. После того, как ко мне приходил сотрудник немецкого врача, который вколол мне мою кровь при подготовке к классическому забегу на 15 км. После этого я 36 часов был под стражей, дал показания, рассказал им значительно детальнее и подробнее, как все происходило.
У меня была
Таммъярв сказал, что хотел только прославить эстонские лыжи своими результатами и отказаться от нечестного метода, тем более что немецкий врач убедил в невозможности попасться. Его даже не смутило, что подопечного в Зефельде фотографировали подозрительные люди, ссылаясь на паранойю спортсмена.
Сдача крови проходила
Второй арестованный лыжник Андреас Веерпалу на
Лыжники, оказавшиеся в центре допингового скандала на чемпионате мира в Зефельде, временно отстранены от соревнований.
«FIS не потерпит допинга в любой форме. Любой спортсмен и другие лица, которые открыто, игнорируют правила, защищающие чистых спортсменов и целостность нашего вида спорта, будут наказаны. Я надеюсь, что наши решительные действия дадут ясный сигнал другим спортсменам, что нарушители антидопинговых правил столкнутся с серьезными личными, юридическими и спортивными последствиями», — прокомментировал произошедшее президент FIS Джанфранко Каспер.
Также после появления видеоролика в открытом доступе, где Макс Хауке делает себе переливание крови в момент задержания, австрийская полиция начала дисциплинарное расследование в отношении офицера, который это выложил в сеть, а прокуратура Инсбрука обвиняет его в разглашении служебной тайны.
Эстонский лыжный союз в шоке от случившегося и сейчас хочет понять, имели ли отношение к допинговым нарушениям тренеры в лице Алавера и Веерпалу. Министр культуры Эстонии Индрек Саар заявил, что нарушения антидопинговых правил может быть включено в число уголовных преступлений, и обсуждение этого вопроса состоится в ближайшее время.
«Обязательно в повестке дня будет вопрос и о том, не следует ли еще больше ужесточить правила, а использование допинга объявить уголовным преступлением в Эстонии. Трудно вообразить себе
Похоже, что теперь одним европейским государством, где допинг — уголовное преступление, станет больше. А у этого дела все только начинается. Расследование будет не быстрым, но в будущем фамилии всех спортсменов, состоявших в допинговой секте, станут достоянием общественности. И не исключено, что имена некоторых новых персонажей всех удивят, как нас шокировал Полторанин. Оказывается, и у Европы рыльце в пушку.