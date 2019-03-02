Российские двоеборцы стали восьми в прыжковой части на ЧМ

Российские двоеборцы стали восьми в прыжковой части на ЧМ

ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 2 мар — РИА Новости. Сборная России заняла восьмое место в прыжковой части командных соревнований по лыжному двоеборью на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.