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16:50 (мск), источник: Р-Спорт

Российские двоеборцы стали восьми в прыжковой части на ЧМ

ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 2 мар — РИА Новости. Сборная России заняла восьмое место в прыжковой части командных соревнований по лыжному двоеборью на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

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Источник: Р-Спорт

Россияне Александр Пашаев, Эрнест Яхин, Вячеслав Барков, Виталий Иванов в сумме набрали 363,5 очка. Лучшей стала сборная Австрии (493,9 очка). На второй позиции команда Японии (493,0). Тройку замкнула сборная Норвегии (481,0).

Лыжная гонка в рамках командных соревнований начнется в 16:45 по московскому времени.

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