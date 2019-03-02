Российские двоеборцы стали восьми в прыжковой части на ЧМ
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 2 мар — РИА Новости. Сборная России заняла восьмое место в прыжковой части командных соревнований по лыжному двоеборью на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 2 мар — РИА Новости. Сборная России заняла восьмое место в прыжковой части командных соревнований по лыжному двоеборью на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.
Россияне Александр Пашаев, Эрнест Яхин, Вячеслав Барков, Виталий Иванов в сумме набрали 363,5 очка. Лучшей стала сборная Австрии (493,9 очка). На второй позиции команда Японии (493,0). Тройку замкнула сборная Норвегии (481,0).
Лыжная гонка в рамках командных соревнований начнется в 16:45 по московскому времени.