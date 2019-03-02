Наши ожидания — наши проблемы. В марафоне Россия лидерам не ровня

Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-040
Фортуна Д0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер1
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф1
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта0
Майнц0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нюрнберг0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эмполи1
Парма2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь0
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак0
СКА1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН0
Барыс0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив2
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур1
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол3
Вальядолид1
Хоккей. КХЛ
15:00
ТракторОТ1
Автомобилист2
Хоккей. НХЛ
21:00
Коламбус Блю Джэкетс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал0
Зенит1
Хоккей. НХЛ
3.03
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.03
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
3.03
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.03
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
3.03
Аризона Койотс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.03
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Колорадо Эвеланш3
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс0
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс5
Нэшвилл Предаторз3
Все события
Фоторепортажи
7Тренер. Главные кадры карьеры Сергея Семака
16Мартовское безумие. Антураж первых весенних туров
16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Наши ожидания — наши проблемы. В марафоне Россия лидерам не ровня

Женская сборная Норвегии по итогам марафона на чемпионате мира считает медали. Россия — минуты отставания.

Наверх
Источник: Reuters

С верой в чудо

Наверное, от российской команды на чемпионате мира по лыжным гонкам в Австрии все мы ждали большего. Глядя на состав команды, на горящие глаза, на таблицу Кубка мира мы верили, что наши девушки смогут не только подтвердить свой уровень, но даже сотворить чудо, разок-другой заставить капитулировать мощнейших девушек из Норвегии или Швеции.

Да, есть две бронзовые награды и это очень круто. Но сотворить фурор в Зеефельде девушкам не удалось.

Чтобы блеснуть, оставался всего один шанс — тяжелейшая гонка на 30 километров. Честь России защищали четыре спортсменки: Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская, Елена Соболева. Но объективно говоря, ни одна из них не могла побороться за медаль.

И всё же хотелось под занавес турнира чего-то яркого, чудесного. Надежда на чудо была!

Тереза в игры не играет

Читайте также
Эстонский лыжник рассказал всю правду о применении кровяного допинга. Махинации длились почти 3 года

Не проигравшая ни одной дистанционной гонки в текущем сезоне норвежка Терезе Йохауг не любит играть в тактические игры. Поэтому девятикратная чемпионка мира с первых же метров дистанции предсказуемо вышла на первое место и задала очень высокий темп.

Поток лыжниц тут же разделился. В свите Йохауг остались семь девушек: норвежки Якобсен и Эстберг, шведки Андерсон, Калла и Карлссон, а также Диггинс из США и Штадлобер из Австрии. Лидирующая восьмёрка понемногу наращивала своё преимущество и к первому заходу на стадион (отметка 3,75 километра) оторвалась от основной группы более чем на десять секунд.

Финка Криста Пярмякоски возглавляла преследование, но даже она не могла выдержать темп соперниц, которые мчались впереди. С россиянками всё было ещё сложнее: Седова шла 19-й в 18 секундах, Нечаевская — 25-я, в 28 секундах. Соболева и Истомина отставали уже сильно.

Тяжело. Совсем тяжело

По итогам первого большого круга из четырёх рассыпалась и группа лидеров.

Йохауг без устали отработала подъём и перед зрителями появилась в гордом одиночестве — 13 секунд отрыва.

Следом шла группа из четырёх спортсменок: Андерсон, Карлссон, Диггинс и Штадлобер — не сбавляли обороты и пока ещё видели спину норвежки. Старалась не отстать от этой четвёрки и Эстберг, а вот Якобсен и Калла уже выдохлись и провалились в основную группу.

Россиянкам по-прежнему было тяжело. Седова не смогла сохранить своё место в эшелоне, возглавляемом финкой Пярмякоски и немкой Карл. Анастасия держалась на 15-м месте, но её отставание от лидера уже близилось к минуте. Для Нечаевской и Соболевой оно перевалило за минуту, а Марии Истоминой было совсем тяжело — она шла предпоследней, в трёх минутах.

Йохауг забирает золото

Читайте также
Лыжники Устюгов и Большунов пропустят марафон на чемпионате мира в Зефельде

В главной группе преследователей Терезе Йохауг произошло пополнение: Натали фон Зибенталь из Швейцарии ускорилась и, отыграв десяток секунд, присоединилась к сработавшейся уже пятёрке. Однако усилить интригу в борьбе за первое место это не помогло. Отрыв железной норвежской леди по-прежнему рос и к середине гонки составлял уже порядка 40 секунд.

А на старте третьего круга вопрос о будущей обладательнице золота был окончательно снят. То ли Йохауг прибавила, то ли группа преследователей решила передохнуть, но отрыв в мгновение ока вырос до 50 секунд. Терезе этим воспользовалась, спокойно поменяла лыжи и помчалась к победе.

Седова держалась на 14-м месте и отставала от Йохауг более чем на две минуты, а от первой группы преследования — на минуту. Да, вторая половина гонки ей традиционно даётся легче, но как нужно бежать оставшиеся километры, чтобы ворваться хотя бы в топ-10?

Норвегия считает медали. Россия — минуты

После того как преследовательницы поменяли лыжи, началась настоящая борьба за медали. Джессика Диггинс и Фрида Карлссон показали, что рассчитывают в гонке на многое и по очереди попытались оторваться от конкуренток. Карлссон это удалось лучше — она вышла на чистое второе место, позади в десяти секундах шли Диггинс и Эстберг, остальные — ещё в 15 секундах.

Американку на последнем круге силы оставляли. Было видно, как тяжело ей даются метры дистанции, и на место, выше четвёртого, она уже не претендовала. А норвежка Эстберг, наоборот, прибавила, догнала шведку Карлссон и вцепилась в неё. Тройка лидеров определилась!

И в этой тройке верх взяли норвежки.

Йохауг, как и планировалось, выиграла третий марафон на чемпионате мира в карьере, причём финишировала с флагом.

Эстберг легко выиграла борьбу за серебро. Шведке Карлссон пришлось довольствоваться бронзовой наградой.

Седова финишировала 14-й с почти пятиминутным отставанием. Нечаевская стала 17-й. Соболева и Истомина закончили гонку в конце третьего десятка в семи-восьми минутах за Йохауг.

Да. Мы действительно надеялись на большее. Но наши ожидания — это наши проблемы.

 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная девушка помогает ставить рекорды футболисту "Милана"!
Почему стоит следить за Универсиадой в Красноярске
Азмун продолжает забивать. Его гол стал победным для «Зенита»
ЦСКА: 7 очков до «Зенита». Надежды на титул подорваны
Эстонский лыжник рассказал правду о применении кровяного допинга
«Локомотив» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
«Спартак» принимает СКА в Кубке Гагарина (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь