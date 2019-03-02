Наши ожидания — наши проблемы. В марафоне Россия лидерам не ровня

Источник: Reuters

С верой в чудо

Наверное, от российской команды на чемпионате мира по лыжным гонкам в Австрии все мы ждали большего. Глядя на состав команды, на горящие глаза, на таблицу Кубка мира мы верили, что наши девушки смогут не только подтвердить свой уровень, но даже сотворить чудо, разок-другой заставить капитулировать мощнейших девушек из Норвегии или Швеции.

Да, есть две бронзовые награды и это очень круто. Но сотворить фурор в Зеефельде девушкам не удалось.

Чтобы блеснуть, оставался всего один шанс — тяжелейшая гонка на 30 километров. Честь России защищали четыре спортсменки: Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская, Елена Соболева. Но объективно говоря, ни одна из них не могла побороться за медаль.

И всё же хотелось под занавес турнира чего-то яркого, чудесного. Надежда на чудо была!

Тереза в игры не играет

Читайте также Эстонский лыжник рассказал всю правду о применении кровяного допинга. Махинации длились почти 3 года

Не проигравшая ни одной дистанционной гонки в текущем сезоне норвежка Терезе Йохауг не любит играть в тактические игры. Поэтому девятикратная чемпионка мира с первых же метров дистанции предсказуемо вышла на первое место и задала очень высокий темп.

Поток лыжниц тут же разделился. В свите Йохауг остались семь девушек: норвежки Якобсен и Эстберг, шведки Андерсон, Калла и Карлссон, а также Диггинс из США и Штадлобер из Австрии. Лидирующая восьмёрка понемногу наращивала своё преимущество и к первому заходу на стадион (отметка 3,75 километра) оторвалась от основной группы более чем на десять секунд.

Финка Криста Пярмякоски возглавляла преследование, но даже она не могла выдержать темп соперниц, которые мчались впереди. С россиянками всё было ещё сложнее: Седова шла 19-й в 18 секундах, Нечаевская — 25-я, в 28 секундах. Соболева и Истомина отставали уже сильно.

Тяжело. Совсем тяжело

По итогам первого большого круга из четырёх рассыпалась и группа лидеров.

Йохауг без устали отработала подъём и перед зрителями появилась в гордом одиночестве — 13 секунд отрыва.

Следом шла группа из четырёх спортсменок: Андерсон, Карлссон, Диггинс и Штадлобер — не сбавляли обороты и пока ещё видели спину норвежки. Старалась не отстать от этой четвёрки и Эстберг, а вот Якобсен и Калла уже выдохлись и провалились в основную группу.

Россиянкам по-прежнему было тяжело. Седова не смогла сохранить своё место в эшелоне, возглавляемом финкой Пярмякоски и немкой Карл. Анастасия держалась на 15-м месте, но её отставание от лидера уже близилось к минуте. Для Нечаевской и Соболевой оно перевалило за минуту, а Марии Истоминой было совсем тяжело — она шла предпоследней, в трёх минутах.

Йохауг забирает золото

Читайте также Лыжники Устюгов и Большунов пропустят марафон на чемпионате мира в Зефельде

В главной группе преследователей Терезе Йохауг произошло пополнение: Натали фон Зибенталь из Швейцарии ускорилась и, отыграв десяток секунд, присоединилась к сработавшейся уже пятёрке. Однако усилить интригу в борьбе за первое место это не помогло. Отрыв железной норвежской леди по-прежнему рос и к середине гонки составлял уже порядка 40 секунд.

А на старте третьего круга вопрос о будущей обладательнице золота был окончательно снят. То ли Йохауг прибавила, то ли группа преследователей решила передохнуть, но отрыв в мгновение ока вырос до 50 секунд. Терезе этим воспользовалась, спокойно поменяла лыжи и помчалась к победе.

Седова держалась на 14-м месте и отставала от Йохауг более чем на две минуты, а от первой группы преследования — на минуту. Да, вторая половина гонки ей традиционно даётся легче, но как нужно бежать оставшиеся километры, чтобы ворваться хотя бы в топ-10?

Норвегия считает медали. Россия — минуты

После того как преследовательницы поменяли лыжи, началась настоящая борьба за медали. Джессика Диггинс и Фрида Карлссон показали, что рассчитывают в гонке на многое и по очереди попытались оторваться от конкуренток. Карлссон это удалось лучше — она вышла на чистое второе место, позади в десяти секундах шли Диггинс и Эстберг, остальные — ещё в 15 секундах.

Американку на последнем круге силы оставляли. Было видно, как тяжело ей даются метры дистанции, и на место, выше четвёртого, она уже не претендовала. А норвежка Эстберг, наоборот, прибавила, догнала шведку Карлссон и вцепилась в неё. Тройка лидеров определилась!

И в этой тройке верх взяли норвежки.

Йохауг, как и планировалось, выиграла третий марафон на чемпионате мира в карьере, причём финишировала с флагом.

Эстберг легко выиграла борьбу за серебро. Шведке Карлссон пришлось довольствоваться бронзовой наградой.

Седова финишировала 14-й с почти пятиминутным отставанием. Нечаевская стала 17-й. Соболева и Истомина закончили гонку в конце третьего десятка в семи-восьми минутах за Йохауг.