Наши ожидания — наши проблемы. В марафоне Россия лидерам не ровня
Женская сборная Норвегии по итогам марафона на чемпионате мира считает медали. Россия — минуты отставания.
Женская сборная Норвегии по итогам марафона на чемпионате мира считает медали. Россия — минуты отставания.
Наверное, от российской команды на чемпионате мира по лыжным гонкам в Австрии все мы ждали большего. Глядя на состав команды, на горящие глаза, на таблицу Кубка мира мы верили, что наши девушки смогут не только подтвердить свой уровень, но даже сотворить чудо,
Чтобы блеснуть, оставался всего один шанс — тяжелейшая гонка на 30 километров. Честь России защищали четыре спортсменки: Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская, Елена Соболева. Но объективно говоря, ни одна из них не могла побороться за медаль.
И всё же хотелось под занавес турнира
Не проигравшая ни одной дистанционной гонки в текущем сезоне норвежка Терезе Йохауг не любит играть в тактические игры. Поэтому девятикратная чемпионка мира с первых же метров дистанции предсказуемо вышла на первое место и задала очень высокий темп.
Поток лыжниц тут же разделился. В свите Йохауг остались семь девушек: норвежки Якобсен и Эстберг, шведки Андерсон, Калла и Карлссон, а также Диггинс из США и Штадлобер из Австрии. Лидирующая восьмёрка понемногу наращивала своё преимущество и к первому заходу на стадион (отметка 3,75 километра) оторвалась от основной группы более чем на десять секунд.
Финка Криста Пярмякоски возглавляла преследование, но даже она не могла выдержать темп соперниц, которые мчались впереди. С россиянками всё было ещё сложнее: Седова шла 19-й в 18 секундах, Нечаевская — 25-я, в 28 секундах. Соболева и Истомина отставали уже сильно.
По итогам первого большого круга из четырёх рассыпалась и группа лидеров.
Следом шла группа из четырёх спортсменок: Андерсон, Карлссон, Диггинс и Штадлобер — не сбавляли обороты и пока ещё видели спину норвежки. Старалась не отстать от этой четвёрки и Эстберг, а вот Якобсен и Калла уже выдохлись и провалились в основную группу.
Россиянкам
В главной группе преследователей Терезе Йохауг произошло пополнение: Натали фон Зибенталь из Швейцарии ускорилась и, отыграв десяток секунд, присоединилась к сработавшейся уже пятёрке. Однако усилить интригу в борьбе за первое место это не помогло. Отрыв железной норвежской леди
А на старте третьего круга вопрос о будущей обладательнице золота был окончательно снят. То ли Йохауг прибавила, то ли группа преследователей решила передохнуть, но отрыв в мгновение ока вырос до 50 секунд. Терезе этим воспользовалась, спокойно поменяла лыжи и помчалась к победе.
Седова держалась на 14-м месте и отставала от Йохауг более чем на две минуты, а от первой группы преследования — на минуту. Да, вторая половина гонки ей традиционно даётся легче, но как нужно бежать оставшиеся километры, чтобы ворваться хотя бы в топ-10?
После того как преследовательницы поменяли лыжи, началась настоящая борьба за медали. Джессика Диггинс и Фрида Карлссон показали, что рассчитывают в гонке на многое и по очереди попытались оторваться от конкуренток. Карлссон это удалось лучше — она вышла на чистое второе место, позади в десяти секундах шли Диггинс и Эстберг, остальные — ещё в 15 секундах.
Американку на последнем круге силы оставляли. Было видно, как тяжело ей даются метры дистанции, и на место, выше четвёртого, она уже не претендовала. А норвежка Эстберг, наоборот, прибавила, догнала шведку Карлссон и вцепилась в неё. Тройка лидеров определилась!
И в этой тройке верх взяли норвежки.
Эстберг легко выиграла борьбу за серебро. Шведке Карлссон пришлось довольствоваться бронзовой наградой.
Седова финишировала 14-й с почти пятиминутным отставанием. Нечаевская стала 17-й. Соболева и Истомина закончили гонку в конце третьего десятка в
Да. Мы действительно надеялись на большее. Но наши ожидания — это наши проблемы.