Седова назвала чемпионат мира по лыжным видам спорта хорошим для себя

Источник: Р-Спорт

Седова стала 14-й в 30-километровой гонке, показав лучший результат среди россиянок.

«Довольна, считаю, что Зеефельд — счастливое для меня место и очень красивое. Я не строила применительно к этому чемпионату никаких планов и считаю, что он прошел для меня хорошо. Темп в начале 30-километровой гонки был очень быстрым, но я, в принципе, так и предполагала. Знала, что ехать долго и что все будет нормально. Довольна работой лыж, поменяла их после двух с половиной кругов дистанции — грубо говоря, где-то в середине гонки. Мне показалось, что “свежие” лыжи работали чуть получше, но это всегда такое ощущение», — сказала Седова журналистам.

«Погода была тяжелой, и снег был тяжелым, но это лучше, чем бегать в минус 20 градусов. Практически нигде не было такой теплой погоды, но мы, считаю, справились с ней очень хорошо. Утром мне даже показалось, что на улице прохладно», — добавила она.

Спортсменка сказала, что была готова к тому, что будущая победительница Тереза Йохёуг сразу создаст отрыв. «Вы удивлены? Я — нет. Была готова к этому и знала, что так будет. Вообще ко всему была готова. Хотя меня немного удивило, что (американка Джессика) Диггинс бежала в обрезанном комбинезоне. Она у нас жаркая девочка, это мы замечаем на всех этапах», — отметила Седова.

Мария Истомина после марафона в рамках чемпионата мира заявила, что была готова к тяжелой гонке, но первая пара лыж была выбрана неудачно.

«Нормально, не первый раз бегу марафон, — заявила Истомина журналистам. — Я знала, что будет очень тяжело. Что касается лыж, то первые лыжи, с которыми вышла на старт, они не ехали вообще. Видимо, не угадали с парой, меня просто все “прошивали” на спуске. После третьего круга переодела, поехали получше, стала догонять. Но все равно не хватило».