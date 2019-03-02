Александр Большунов: Бороться за третьи-четвертые места мне уже неинтересно

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Большунов выступил в Австрии в пяти гонках. В трех выиграл медали. Везде — серебряные. Сам спортсмен хотел пробежать и заключительный вид программы — коньковый марафон на 50 км. Однако после разговора с личным тренером Юрием Бородавко было принято решение пропустить воскресную гонку.

— Выглядите расстроенным.

— Мы с тренером решили не стартовать. Погодные условия будут сложными — плюс 10. Трасса разбита, мне по такой должно быть сложновато. Хотя я бежать готов.

— Вы внутренне согласились с тем, что по такой погоде здесь бежать марафон вам не стоит?

— Пока в раздумьях. Хотя понятно, что по мягкому снегу с моим весом ехать будет непросто. При каждом толчке буду проваливаться глубже, чем те, кто поменьше.

— У вас же изначально в планах было, что здесь 50 км пропускаете, но бежите в Холмеколлене.

— Я и здесь, и там готов.

В школе у нас было по четыре-пять человек в классе

— В эстафете тоже проваливались?

— Хоть шел дождь, трасса была жестче, чем в предыдущие дни. В четверг я катался после женской эстафеты — было просто нереально. Лыжи вообще не ехали.

— Получается, вы сегодня домой?

— Выходит так.

— Александр Бессмертных говорил, что за него болел весь Кузбасс. Брянская область топила за вас?

— Даже не знаю. Я же в соцсети на протяжении чемпионата мира даже ни разу не заходил.

— Бережете энергию?

— В интернете пишут много хорошего и нехорошего, не хочется растрачиваться на это. Хотя мне все равно по барабану.

— Когда последний раз тренировались в родном Подывотье?

— Осенью. Но дома даже когда тренируешься — отдыхаешь.

— По данным «Википедии» в вашем селе проживает 523 человека.

— Мне кажется, меньше. Это, наверное, с учетом и тех, кто там не живет.

— Всех там знаете?

— Когда был дома — знал. А теперь там практически не появляюсь. Максимум, на два-три дня. И то практически никого не вижу.

— А друзья детства?

— Когда возле дома 2 гектара земли, даже до соседей как-то далековато. Так что вижу только родных.

— Как же в юности вы встречались с другими детьми при таких расстояниях?

— Да я даже в детстве играл, в основном, с батей. У нас в школе-то было по четыре-пять человек в классе.

Трасса в Подывотье готова всегда. Вдруг я приеду

— Ваш отец никуда из Подывотья переезжать не хочет.

— Правильно, зачем?

— А вы где планируете жить?

— В город не тянет. Мне нравится там, где поспокойнее. Но и в Подывотье я оставаться не планирую.

— Отец к вашему приезду снова будет готовить круг около дома для тренировок?

— Да он готов на протяжение всей зимы!

— Для детей?

— Для меня и для всех желающих.

— Но вас же там с осени не было?

— А вдруг приеду когда-нибудь? Трасса всегда готова. Батя сам бегает, участвует в соревнованиях.

— Сколько вам было, когда отцу стало тяжело поспевать за сыном?

— Да мы же не соревновались между собой, так что не знаю. В детстве он топтал лыжню впереди, а я шел сзади.

Три серебра — результат удовлетворительный, но осадочек остался

— По итогам чемпионата мира-2019 у вас три серебра. Совпадает с тем планом, на который настраивались перед турниром?

— Результат удовлетворительный, но осадочек остался.

— Хотя бы после одной из гонок в Зефельде вы были довольны собой?

— Я редко доволен собой.

— Расскажите, что случилось на классических 15 км.

— Стартовал и не принял с самого начала во внимание разбитую трассу. По жесткой трассе меня хватило бы выдержать с таким темпом всю дистанцию. А так я раньше времени накушался и доезжал без интереса. Понял, что бегу не на выигрыш, а бороться за третьи-четвертые места мне было уже неинтересно. Мог бы доработать так, чтобы доехать в бессознательном состоянии, но стоять потом на пьедестале и смотреть, как кого-то награждают в том виде программы, на который у меня были свои планы — нет…

— «Пятнашка» — главное разочарование чемпионата мира?

— Да.

— Елена Вяльбе сказала, что вы даже с ней не стали после финиша разговаривать.

— О чем было говорить? Вообще ни с кем не хотелось разговаривать.

— Юлия Белорукова после неудачи в командном спринте дала себе один день на слезы, а уже утром была в хорошем настроении. Сколько времени, чтобы переварить гонку, нужно вам?

— Уже вечером я успокоился. Понял, что смысла копаться в этом нет. Сделал выводы — и пошел дальше. Мы ведь еще допустили ошибку, решив стартовать в начале. Нужно было в конце. Ведь я первым выбирал, в какой группе выходить на старт. Может быть, все сложилось бы по-другому.

— Что после этой гонки сказал вам отец?

— Успокойся и забудь.

У меня бывало такое же состояние, как у Устюгова в эстафете

— Эстафетное золото в полной мере удовлетворило бы ваш аппетит на этот чемпионат мира? Или хотелось именно личную победу?

— Личное золото — это, конечно, особенно важно. В эстафете тоже очень хотелось победить, но Серега вчера был не в том состоянии, чтобы бороться. Он говорит, что последний километр доезжал, не понимая, что происходит. И если бы француз с финном сразу начали работать, неизвестно, чем бы все закончилось.

— У вас когда-нибудь бывало такое состояние в гонках, как у Устюгова в этой эстафете?

— Да. Даже здесь — на 15 км. Просто поняв, что ловить нечего, я взял относительно средний темп.

— С какими чувствами наблюдаете за эстафетой, когда от вас уже ничего не зависит?

— В этот раз Норвегия выиграла практически без борьбы. Посмотрим, как будет в следующий.

— От Рете убежать было возможно?

— Да он уже в эстафете готовился к личным 50 км. У него не было задачи выходить вперед и работать. Он просто сидел и никак не реагировал на мое предложение выйти вперед. Ему было вполне достаточно усидеть, и приехать на финиш вместе со мной.

— Часто приходится слышать, что у вас не все здорово с тактикой. Согласны с этим?

— Если бы я не чувствовал себя хорошо, не лез вперед. Опять же — других желающих выйти обычно не видно.

— Юрий Бородавко говорит, что не может представить вас в роли рюкзачника.

— Правильно говорит.

— В этом нет минусов?

— Не знаю.

— Но все постоянно сидят за вами, а на финише пытаются выскочить из-за спины.

— Ну, сидят и сидят. Мне по фигу.

Выигрывать сразу на всех дистанциях? Это реально

— Недавно мы говорили с Юрием Каминским, и он считает, что для побед (не медалей, а именно побед), нужна узкоспециализированная подготовка. Как смотрите на эту точку зрения?

— Если ты готов, можешь бороться в любой гонке.

— Хотите сказать, реально выигрывать сразу на всех дистанциях?

— Реально, почему нет?

— Потому что практически ни у кого не получается.

— У кого-то получится.

— С Юрием Бородавко как часто дискутируете?

— Раз в год — точно. Когда ставим задачи на сезон.

— И какие они были перед нынешним?

— Да это же летом было. Я уже забыл. Лучше у Юрия Викторовича спросите.

— Место в тройке общего зачета Кубка мира в их число входит?

— Да.

— Клебо для вас — главный раздражитель сейчас?

— Пока он в определенных гонках обыгрывает меня, то, конечно, раздражает.

— Елена Вяльбе сказала, что, если бы вы попали в ту же ситуацию, что Устюгов в полуфинале спринта, так же могли влепить Клебо.

— Может быть, но я сделал бы это не при всех. Без лишних свидетелей (улыбается).

— Сундбю рассказывал в межсезонье, что у него есть фотографии вас и Устюгова — он смотрит на них, и это мотивирует его работать. Что заставляет двигаться вперед вас?