Александр Большунов: Бороться за третьи-четвертые места мне уже неинтересно
Лидер сборной России по количеству медалей чемпионата мира-2019 Александр Большунов специально для «СЭ» подвел итоги турнира.
Лидер сборной России по количеству медалей чемпионата мира-2019 Александр Большунов специально для «СЭ» подвел итоги турнира.
Александр Большунов выступил в Австрии в пяти гонках. В трех выиграл медали. Везде — серебряные. Сам спортсмен хотел пробежать и заключительный вид программы — коньковый марафон на 50 км. Однако после разговора с личным тренером Юрием Бородавко было принято решение пропустить воскресную гонку.
— Выглядите расстроенным.
— Мы с тренером решили не стартовать. Погодные условия будут сложными — плюс 10. Трасса разбита, мне по такой должно быть сложновато. Хотя я бежать готов.
— Вы внутренне согласились с тем, что по такой погоде здесь бежать марафон вам не стоит?
— Пока в раздумьях. Хотя понятно, что по мягкому снегу с моим весом ехать будет непросто. При каждом толчке буду проваливаться глубже, чем те, кто поменьше.
— У вас же изначально в планах было, что здесь 50 км пропускаете, но бежите в Холмеколлене.
— Я и здесь, и там готов.
— В эстафете тоже проваливались?
— Хоть шел дождь, трасса была жестче, чем в предыдущие дни. В четверг я катался после женской эстафеты — было просто нереально. Лыжи вообще не ехали.
— Получается, вы сегодня домой?
— Выходит так.
— Александр Бессмертных говорил, что за него болел весь Кузбасс. Брянская область топила за вас?
— Даже не знаю. Я же в соцсети на протяжении чемпионата мира даже ни разу не заходил.
— Бережете энергию?
— В интернете пишут много хорошего и нехорошего, не хочется растрачиваться на это. Хотя мне все равно по барабану.
— Когда последний раз тренировались в родном Подывотье?
— Осенью. Но дома даже когда тренируешься — отдыхаешь.
— По данным «Википедии» в вашем селе проживает 523 человека.
— Мне кажется, меньше. Это, наверное, с учетом и тех, кто там не живет.
— Всех там знаете?
— Когда был дома — знал. А теперь там практически не появляюсь. Максимум, на
— А друзья детства?
— Когда возле дома 2 гектара земли, даже до соседей
— Как же в юности вы встречались с другими детьми при таких расстояниях?
— Да я даже в детстве играл, в основном, с батей. У нас в
— Ваш отец никуда из Подывотья переезжать не хочет.
— Правильно, зачем?
— А вы где планируете жить?
— В город не тянет. Мне нравится там, где поспокойнее. Но и в Подывотье я оставаться не планирую.
— Отец к вашему приезду снова будет готовить круг около дома для тренировок?
— Да он готов на протяжение всей зимы!
— Для детей?
— Для меня и для всех желающих.
— Но вас же там с осени не было?
— А вдруг приеду
— Сколько вам было, когда отцу стало тяжело поспевать за сыном?
— Да мы же не соревновались между собой, так что не знаю. В детстве он топтал лыжню впереди, а я шел сзади.
— По итогам чемпионата мира-2019 у вас три серебра. Совпадает с тем планом, на который настраивались перед турниром?
— Результат удовлетворительный, но осадочек остался.
— Хотя бы после одной из гонок в Зефельде вы были довольны собой?
— Я редко доволен собой.
— Расскажите, что случилось на классических 15 км.
— Стартовал и не принял с самого начала во внимание разбитую трассу. По жесткой трассе меня хватило бы выдержать с таким темпом всю дистанцию. А так я раньше времени накушался и доезжал без интереса. Понял, что бегу не на выигрыш, а бороться за
— «Пятнашка» — главное разочарование чемпионата мира?
— Да.
— Елена Вяльбе сказала, что вы даже с ней не стали после финиша разговаривать.
— О чем было говорить? Вообще ни с кем не хотелось разговаривать.
— Юлия Белорукова после неудачи в командном спринте дала себе один день на слезы, а уже утром была в хорошем настроении. Сколько времени, чтобы переварить гонку, нужно вам?
— Уже вечером я успокоился. Понял, что смысла копаться в этом нет. Сделал выводы — и пошел дальше. Мы ведь еще допустили ошибку, решив стартовать в начале. Нужно было в конце. Ведь я первым выбирал, в какой группе выходить на старт. Может быть, все сложилось бы
— Что после этой гонки сказал вам отец?
— Успокойся и забудь.
— Эстафетное золото в полной мере удовлетворило бы ваш аппетит на этот чемпионат мира? Или хотелось именно личную победу?
— Личное золото — это, конечно, особенно важно. В эстафете тоже очень хотелось победить, но Серега вчера был не в том состоянии, чтобы бороться. Он говорит, что последний километр доезжал, не понимая, что происходит. И если бы француз с финном сразу начали работать, неизвестно, чем бы все закончилось.
— У вас
— Да. Даже здесь — на 15 км. Просто поняв, что ловить нечего, я взял относительно средний темп.
— С какими чувствами наблюдаете за эстафетой, когда от вас уже ничего не зависит?
— В этот раз Норвегия выиграла практически без борьбы. Посмотрим, как будет в следующий.
— От Рете убежать было возможно?
— Да он уже в эстафете готовился к личным 50 км. У него не было задачи выходить вперед и работать. Он просто сидел и никак не реагировал на мое предложение выйти вперед. Ему было вполне достаточно усидеть, и приехать на финиш вместе со мной.
— Часто приходится слышать, что у вас не все здорово с тактикой. Согласны с этим?
— Если бы я не чувствовал себя хорошо, не лез вперед. Опять же — других желающих выйти обычно не видно.
— Юрий Бородавко говорит, что не может представить вас в роли рюкзачника.
— Правильно говорит.
— В этом нет минусов?
— Не знаю.
— Но все постоянно сидят за вами, а на финише пытаются выскочить
— Ну, сидят и сидят. Мне по фигу.
— Недавно мы говорили с Юрием Каминским, и он считает, что для побед (не медалей, а именно побед), нужна узкоспециализированная подготовка. Как смотрите на эту точку зрения?
— Если ты готов, можешь бороться в любой гонке.
— Хотите сказать, реально выигрывать сразу на всех дистанциях?
— Реально, почему нет?
— Потому что практически ни у кого не получается.
— У
— С Юрием Бородавко как часто дискутируете?
— Раз в год — точно. Когда ставим задачи на сезон.
— И какие они были перед нынешним?
— Да это же летом было. Я уже забыл. Лучше у Юрия Викторовича спросите.
— Место в тройке общего зачета Кубка мира в их число входит?
— Да.
— Клебо для вас — главный раздражитель сейчас?
— Пока он в определенных гонках обыгрывает меня, то, конечно, раздражает.
— Елена Вяльбе сказала, что, если бы вы попали в ту же ситуацию, что Устюгов в полуфинале спринта, так же могли влепить Клебо.
— Может быть, но я сделал бы это не при всех. Без лишних свидетелей (улыбается).
— Сундбю рассказывал в межсезонье, что у него есть фотографии вас и Устюгова — он смотрит на них, и это мотивирует его работать. Что заставляет двигаться вперед вас?
— Нереализованные цели. А их еще очень много. То же золото чемпионата мира.