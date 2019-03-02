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21:11 (мск), источник: ТАСС

Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина выиграла смешанные соревнования на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 2 марта. /ТАСС/. Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина заняла первое место в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

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Катарина Альтхаус, Маркус Айзенбихлер, Юлиане Зайфарт и Карл Гайгер показали результат 1012,2 очка. Второе место заняла команда Австрии в составе Евы Минкельниг, Филиппа Ашенвальда, Даниелы Ирашко-Штольц и Штефана Крафта (989,9), третьими стали норвежцы Анна Удине Стрём, Роберт Йоханссон, Марен Лундбю и Андреас Стьернен (938,4).

Россияне Анна Шпынева, Дмитрий Васильев, Софья Тихонова и Евгений Климов заняли седьмое место (896,2).

Альтхаус и Гайгер являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года. Айзенбихлер ранее на этом турнире завоевал две золотые медали, Альтхаус и Гайгер — по золотой и серебряной, Зайфарт — золотую.

В общекомандном зачете лидирует сборная Норвегии, в активе которой 23 награды (12−5−6). Команда Германии занимает второе место, завоевав 9 медалей (6−3−0). Третьими идут шведы (2−2−1). Сборная России занимает пятое место (0−4−3).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.

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