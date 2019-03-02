Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина выиграла смешанные соревнования на ЧМ

Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина выиграла смешанные соревнования на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 2 марта. /ТАСС/. Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина заняла первое место в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.