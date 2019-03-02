Норвежцы установили рекорд по числу золотых медалей на одном ЧМ по лыжным видам спорта

Рекордное, 12-е золото сборной Норвегии принесли двоеборцы Эспен Бьорндстад, Ян Шмид, Ярл Магнус Риибер и Йорген Гробак, занявшие первое место в командных соревнованиях. Днем ранее победу в гонке на 30 км свободным стилем одержала Тереза Йохауг, на счету которой три победы в Зефельде.

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В общекомандном зачете сборная Норвегии лидирует с 23 наградами (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых). Российская команда занимает шестое место (0−4−3).

Предыдущий рекорд также принадлежал норвежцам: на чемпионате мира 2015 года в шведском Фалуне им удалось завоевать 11 золотых и всего 20 медалей.