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01:34 (мск), источник: ТАСС

Замгендиректора «Розы Хутор»: Горнолыжники не жаловались на условия на этапе КМ в Сочи

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Никто из участниц этапа Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит на сочинском горном курорте «Роза Хутор», не жаловался на условия и не отказывался от участия в соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира американка Микаэла Шиффрин рассказала, что Сочи не подходит для проведения этапа Кубка мира по горнолыжному спорту, и Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла неверное решение включить соревнования в этом городе в расписание турнира, о чем в Twitter сообщил журналист Брайан Пинелли. По ее словам, участникам дорого и неудобно добираться до места проведения соревнований.

«Олимпиаду провели, всем было удобно. От аэропорта до нас на автобусе полчаса. Не могу понять, в чем неудобства. У нас на месте никто из спортсменок этапа Кубка мира от участия не отказывался, не жаловался», — сказал Белокобыльский.

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До этого старты в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Сочи были отменены из-за сильного снегопада. Организаторы решили заменить их второй гонкой в супергиганте, компенсирующей несостоявшийся январский этап в Австрии. Соревнования по супергиганту пройдут на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в воскресенье, ими завершится этап. Сообщается, что прогноз погоды на воскресенье благоприятный.

«Полотно уже готово, мы его сформировали, заранее эту трассу готовили, еще за месяц, снег сыпали искусственный. В принципе по нему можно было бы стартовать, но после этих обильных снегопадов, которые сейчас идут, это недопустимо. Основная задача сейчас — расчистить снег и добраться до готового полотна, по которому могут стартовать спортсмены. Делать это при непрерывном снегопаде не получается, мы только убираем, опять снег падает. Процесс все время идет, зачищается трасса, убирается снег, но надо дождаться, чтобы он прекратился», — рассказал Белокобыльский, добавив, что, если в ночь на воскресенье снег прекратится, за ночь будут проделаны еще работы по подготовке, чтобы спортсмены стартовали.

Также Белокобыльский уточнил, что зрители проявили большой интерес к соревнованиям. «Практически все билеты были проданы. Надеемся, что завтра будут полные трибуны», — подчеркнул Белокобыльский.

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