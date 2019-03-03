Иван Якимушкин принес сборной России вторую золотую медаль на Универсиаде

Якимушкин в воскресенье пробежал дистанцию за 26 минут 0,6 секунды. Следующие пять позиций на финише заняли также представители России.
Антон Тимашов завоевал серебряную медаль с отставанием в 15,7 секунды, Иван Кириллов взял бронзу (+18,2), а Илья Порошкин (+29,3), Андрей Собакарев (+51,8) и Кирилл Киливнюк (+56,2) заняли места с четвертого по шестое.
Золотая медаль Якимушкина стала второй для российской сборной на Универсиаде-2019, первое золото команде принесла лыжница Алиса Жамбалова в индивидуальной гонке, в которой также весь призовой пьедестал был занят представительницами России.