Иван Якимушкин принес сборной России вторую золотую медаль на Универсиаде

Источник: Р-Спорт

Якимушкин в воскресенье пробежал дистанцию за 26 минут 0,6 секунды. Следующие пять позиций на финише заняли также представители России.

Антон Тимашов завоевал серебряную медаль с отставанием в 15,7 секунды, Иван Кириллов взял бронзу (+18,2), а Илья Порошкин (+29,3), Андрей Собакарев (+51,8) и Кирилл Киливнюк (+56,2) заняли места с четвертого по шестое.