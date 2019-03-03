Максим Буров стал четвертым в зачете Кубка мира в лыжной акробатике

Победителем соревнований в Китае стал местный спортсмен Сунь Цзясюй с результатом 123,90 балла. Второе место занял швейцарец Ноэ Рот (123,01), третье — белорус Антон Кушнир (121,72). Российские фристайлисты не принимали участия в стартах из-за выступления на Универсиаде в Красноярске.

В итоге Максим Буров, который перед двумя стартами, прошедшими в выходные в Китае, лидировал в общем зачете, откатился на четвертую строчку с 236 баллами в активе. Обладателем малого Хрустального глобуса в акробатике стал китаец Ван Синьди (316 баллов), второе место занял Сунь Цзясюй (298), а третье — Кушнир (249).