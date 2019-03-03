Антон Кушнир занял третье место на этапе КМ по фристайлу в Китае

В финальной попытке за сложный прыжок с коэффициентом 4,5 атлет получил от судей 121,72 балла. Победу, как и днем ранее, праздновал китаец Сун Жай Ксу — 123,90 балла. Второе место занял Ной Рот из Швейцарии — 123,01 балла.
В соревнованиях среди женщин не было равных Ксю Ментао из Китая — 101,16, которая накануне не попала на пьедестал почета. Серебро у Эшли Колдуэлл — 93,41 балла, а бронзовую медаль завоевала китаянка Ксю Сицун — 90,40.
Белоруска Снежана Дребенкова расположилась на девятом месте итогового протокола.
Лидеры сборной Беларуси Анна Гуськова, Алла Цупер участия в соревнованиях не принимали, а чемпионка мира в лыжной акробатике 2019 года Александра Романовская сейчас находится в Красноярске, где выступит на зимней Универсиаде.
В итоговом зачете Кубка мира, по итогам четырех этапов, которые прошли с января по март в США, России, Беларуси и Китае, у мужчин победил Ван Синь Ди из Китая — 316 очков. Антон Кушнир занял третье место — 249 баллов. У женщин выиграла зачет в лыжной акробатике Ксю Ментао (410 баллов). Лучшая из белорусок — Александра Романовская, которая со 143 очками расположилась на девятой позиции.