Антон Кушнир занял третье место на этапе КМ по фристайлу в Китае

В финальной попытке за сложный прыжок с коэффициентом 4,5 атлет получил от судей 121,72 балла. Победу, как и днем ранее, праздновал китаец Сун Жай Ксу — 123,90 балла. Второе место занял Ной Рот из Швейцарии — 123,01 балла.

В соревнованиях среди женщин не было равных Ксю Ментао из Китая — 101,16, которая накануне не попала на пьедестал почета. Серебро у Эшли Колдуэлл — 93,41 балла, а бронзовую медаль завоевала китаянка Ксю Сицун — 90,40.

Белоруска Снежана Дребенкова расположилась на девятом месте итогового протокола.

Лидеры сборной Беларуси Анна Гуськова, Алла Цупер участия в соревнованиях не принимали, а чемпионка мира в лыжной акробатике 2019 года Александра Романовская сейчас находится в Красноярске, где выступит на зимней Универсиаде.