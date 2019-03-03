Кириллов: Выиграть бронзу Универсиады в борьбе с россиянами — престижно

Кириллов завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км, прошедшей на Универсиаде в Красноярске в воскресенье. Победу одержал россиянин Иван Якимушкин, серебро выиграл еще один представитель России Антон Тимашов. Награды призерам вручил президент РФ Владимир Путин.
«Любой, кто здесь участвовал, хотел выиграть медаль. У нас сильнейший состав (студенческой) сборной России, и получить здесь медаль — очень престижно. Непередаваемые ощущения, когда сам президент вручает тебе медаль. Я хотел бы еще раз пережить такое! Зрители очень поддерживали. Каждый раз, когда приезжал на стадион, зрители взрывались такими аплодисментами, что хотелось бежать еще быстрее и быстрее», — сказал Кириллов журналистам.
По словам Тимашова, российские лыжники изначально рассчитывали бороться в Красноярске за медали. «Мы заранее знали, что едем сюда за медалями. Отобраться сюда уже было непросто. Поэтому здесь нужно отдавать все силы», — отметил спортсмен.