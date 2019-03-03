Швейцарский горнолыжник Зипперт победил в супергиганте на Универсиаде-2019
КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Швейцарский горнолыжник Лукас Зипперт завоевал золотую медаль в супергиганте на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Швейцарский горнолыжник Лукас Зипперт завоевал золотую медаль в супергиганте на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.
Зипперт в воскресенье преодолел дистанцию за 57,04 секунды. Второе место занял чех Томаш Клински с отставанием в 0,20 секунды, третьим стал еще один швейцарец Янник Шаблоз (+0,29).
Лучший из россиян Иван Кузнецов занял 10-е место (+0,99), Никита Алехин стал 21-м (+2,09), Павел Заплетин — 25-м (+2,20), Денис Воробьев — 36-м (+2,82), Даниил Симонов — 45-м (+3,16), а Алексей Коньков был дисквалифицирован.